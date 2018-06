Le immagini choc all' interno delle moschee turche in Austria Ecco perché Vienna si è

GF 15 choc : in onda le immagini di Alessia Prete in bagno Video : La quindicesima edizione del Grande Fratello sara' ricordata come quella delle roventi polemiche e dei toni esasperati. L’aggressione verbale di Baye Dame a Aida Nizar ha rappresentato la punta dell’iceberg di una serie di situazioni al limite. Il comportamento degli inquilini della casa più spiata dagli italiani ha portato alla squalifica dell’italo senegalese ed alla nomination diretta di Luigi Mario Favoloso. I provvedimenti disciplinari non ...

Trascurato e abbandonato ai padroni - cane viene divorato vivo dai vermi. Le immagini choc : Van Huynh, 52 anni, e suo figlio, Hai, 22 anni, di Nottingham, in Regno Unito, sono riusciti ad evitare il carcere ma non potranno mai più tenere animali per il resto della loro vita. Le condizioni nelle quali sono stati trovati i loro tre cani (tutti quanti abbattuti) erano a dir poco sconvolgenti.Continua a leggere

Milano - anziano in coma dopo la rapina : arrestato un cittadino romeno. Le immagini choc dell’aggressione : Sono gravi ma stazionarie le condizioni dell’anziano aggredito tre giorni fa da un rapinatore e ricoverato in rianimazione, in coma, a Milano. L’aggressore gli ha sferrato dei pugni facendolo cadere rovinosamente a terra, sotto casa, davanti all’ingresso condominiale. Il rapinatore è stato rintracciato e arrestato dalla Polizia: si tratta di un romeno di 29 anni, Chestor Caldararu. Nelle immagini riprese dalle telecamere del palazzo in via dei ...

Prince - le tristi foto del suo corpo senza vita. Solo ora la polizia diffonde le immagini choc del cadavere del genio visionario di Purple Rain. Attenzione - immagini sconsigliate a un pubblico facilmente impressionabile : Si chiude così l’indagine sulla curiosa e decisamente insolita morte di Prince, con un niente di fatto e nessun responsabile. Due anni dopo, la morte del cantante resta impunita, senza fare luce su nulla: lo ha deciso un procuratore della contea di Carver, in Minnesota, dopo aver chiuso l’indagine sulla morte del cantante avvenuta il 21 aprile del 2016. Non ci sono prove – spiega il giudice – per determinare chi procurò ...

«Inginocchiati e mettimi 6» - professore umiliato in classe da un suo alunno : il video choc diventa virale. Tre studenti indagati Le immagini : Veri e propri atti di bullismo in classe, ma questa volta a subirli non è stato un ragazzo ma il professore. Un video mostra un alunno rivolgersi in modo irrispettoso al suo insegnante:...

“Ecco perché abbiamo perso” - le parole choc di Chiellini. Sta diventando virale il video del difensore juventino ripreso dalle telecamere poco prima del rigore maledetto : la frase è un’accusa pesantissima per Cristiano Ronaldo e i suoi. Le immagini parlano chiaro : Se l’altro ieri è stato un giorno epico per il calcio italiano, con un Roma riuscita nell’impresa di rimontare ben 3 gol di differenza con Il Barca, ieri sera è stata una delle notti più oscure. La Juventus, una delle squadre più forti del mondo intero, si è vista negare l’accesso alle semifinali del torneo calcistico più entusiasmante di sempre: la Champions League. Tutto merito (o colpa) di una criticatissima decisione arbitrale, una di ...

“Che hai - amore della mamma?”. Choc sul fasciatoio. Cambia il pannolino alla sua bimba - la piccola si lamenta tantissimo e Gemma capisce che qualcosa non va. Così inizia a controllare il corpicino della figlia : quel che vede la lascia senza fiato. Senza mettervi addosso il panico - sappiate che capita più spesso di quanto si immagini : Si chiama Gemma Fraser, è di Edimburgo, è mamma di Orla e, sulle pagine del Daily Mail ha raccontato una storia atroce che riguarda la sua bambina. È una storia allucinante provocata da una cosa banalissima che quindi può capitare a chiunque. Per questo Gemma ha deciso di rendere pubblica la sua storia affinché altre mamme non si trovino a vivere ciò che ha vissuto lei. La sua piccola Orla ha rischiato di perdere due dita del piede per colpa di ...

“Questo torna in carcere!”. Corona di nuovo nei guai. Le immagini choc che stanno facendo il giro d’Italia e che potrebbero rispedire Fabrizio in cella. “Altro che cambiato… non cambierà mai!” - scrive qualcuno : “Cos’è che non capisce Corona del fatto che se sgarra di nuovo buttano via la chiave?”, così scrive un utente di Facebook commentando l’ennesimo atto di follia dell’ex re dei paparazzi. E in effetti non può che essere condivisibile questo pensiero, una sorta di invito alla prudenza a qualsiasi costo, persino quello di rimanere a casa, magari davanti a un bel film. E invece no, Fabrizio fermo non riesce a starci, esce e ne combina ...