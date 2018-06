' Le donne guadagnano meno perché più stupide' | Ue assolve eurodeputato Korwin-Mikke

Blastingnews

(Di venerdì 8 giugno 2018) Nel marzo 2017 l'polacco Janusz- euroscettico fondatore del Congresso della Nuova Destra - aveva stupito ed indignato il Parlamento Europeo sostenendo, durante una seduta plenaria che «è giusto che leguadagninodegli uomini in quanto sono più piccole, più deboli ed ancheintelligenti». Il presidente del Parlamento Antonio Tajani decise di sospenderlo, ma oggi, a quasi un anno e mezzo di distanza, il Tribunale di Strasburgo ha deciso dire, riabilitare e risarcire il politico polacco La dichiarazione choc e la reazione del Parlamento Nel corso di un dibattito sul gap di genere nei salari, il deputato, non nuovo a dichiarazioni non politicamente corrette, affermò che lesono piùdei loro colleghi uomini e per questo motivo è giusto che guadagnino. Di fronte a quelle parole profondamente ed ...