Le api sanno riconoscere lo 0 Come può cambiare il mondo grazie a questa scoperta?

LE api sanno RICONOSCERE LO 0 / Adrian Dyer : "Che svolta per l'Intelligenza Artificiale" : Le api SANNO RICONOSCERE lo 0, un concetto per noi così semplice, ma così complesso se si considera che il loro cervello presenta davvero moltissimi neuroni in meno di quello dell'uomo.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 19:42:00 GMT)

Le api sanno come contare da zero : Infatti, sia lei che Strang credono che queste complesse abilità matematiche scoperte nelle api siano molto più comuni di quanto pensiamo, e solo la scienza ha bisogno di testare più animali per ...

Le api sanno riconoscere lo 0 / Un concetto complesso per un cervello con pochissimi neuroni : Le api sanno riconoscere lo 0, un concetto per noi così semplice, ma così complesso se si considera che il loro cervello presenta davvero moltissimi neuroni in meno di quello dell'uomo.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 18:21:00 GMT)

Animali : anche le api sanno cos’è lo zero - come primati e bambini : anche le api sanno cos’è lo zero, proprio come delfini, primati e bambini in età prescolare: lo studio, pubblicato su Science, è stato condotto dall’Università di Melbourne in collaborazione con l’Università di Tolosa. “Se un’ape riesce a riconoscere lo zero con meno di un milione di neuroni, allora devono esserci modi più semplici ed efficienti per insegnare lo stesso concetto ai sistemi di Intelligenza ...