Le ambiguità del forum di Oslo per i diritti umani

Conte - le ambiguità nel curriculum del futuro Premier : Il curriculum vitae di Giuseppe Conte, papabile presidente del consiglio italiano, potrebbe risultare molto convincente agli occhi del Quirinale. Il giurista foggiano vanta un bagaglio di spessore accademico, se non fosse per un'anomalia riscontrata da un giornalista d'inchiesta e corrispondente in Italia del New York Times, Jason Horowitz. Quest'ultimo avrebbe indagato presso l'università newyorchese in merito all'idoneità dei titoli di ...