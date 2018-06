Lazio | Milinkovic-Savic | Il mio futuro? Deciderò dopo il Mondiale

Lazio - Milinkovic : 'Dopo il Mondiale deciderò dove continuare la mia carriera' : 'Ovviamente sento la pressione addosso, ma so che ci dovrò convivere per tutta la durata della Coppa del Mondo - dichiara Milinkovic - È la stessa pressione di quando gioco nella Lazio, sono abituato'...

Juventus - senti Milinkovic-Savic : il calciatore della Lazio parla del suo futuro : Milinkovic-Savic interpellato sul proprio futuro durante una delle consuete conferenze stampa della Nazionale serba impegnata in Russia “Cerco di rimanere concentrato. Ogni giorno leggo una cosa nuova su di me. Ovviamente sento la pressione addosso, ma so che ci dovrò convivere per tutta la durata della Coppa del Mondo. È la stessa pressione di quando gioco nella Lazio, sono abituato. Dopo il Mondiale deciderò dove continuare la mia ...

Lazio - caos Milinkovic-Savic : un like “bianconero” scatena l’ira dei tifosi - la Juventus gongola : Milinkovic-Savic continua a far parlare di sè in chiave calciomercato, il calciatore della Lazio ha acceso i sogni degli juventini con una mossa social Milinkovic-Savic potrebbe essere l’uomo dell’estate. Il calciomercato è iniziato ed il centrocampista serbo della Lazio è uno dei pezzi pregiati dei quali si farà un gran parlare. In realtà le voci attorno a Milinkovic-Savic sono già numerose, con la Juventus in pole position per ...

Juve - offerta alla Lazio per Milinkovic-Savic : 70 milioni + Rugani - Lotito dice no : Il presidente della Lazio ha respinto l'offerta dei bianconeri: per meno di 150 milioni il serbo resta a Roma

MILINKOVIC-SAVIC ALLA JUVENTUS - LA CHIAVE È PJANIC?/ Intanto l'agente di Sturaro : Improbabile vada alla Lazio : Per arrivare a Sergej MILINKOVIC-SAVIC, la JUVENTUS potrebbe sacrificare in questo calciomercato Miralem Pjanic, per il quale Barcellona e Real Madrid sono pronte a scatenare un'asta(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 16:03:00 GMT)

Lazio - parla Hernanes : 'Inzaghi una bella sorpresa - il futuro di Milinkovic dipende dagli obiettivi della società' : Gli anni alla Lazio sono rimasti i migliori in carriera per il brasiliano, attualmente in rosa al ' Hebei CFFC ', in Cina: oggi Hernanes ha parlato ai microfoni di 'RMC Sport', riservando qualche ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - offerta shock alla Lazio per Milinkovic-Savic : cash + contropartite - accontentate le richieste di Lotito - colpaccio ad un passo : La Juventus si avvicina a grandi passi al colpo dell’estate, il centrocampista Milinkovic-Savic della Lazio. La Juventus è reduce da una stagione comunque positiva con la vittoria del campionato e della Coppa Italia ma rimane la delusione per il percorso in Champions League, per questo motivo l’intenzione è quella di costruire una squadra ancora più forte. Prevista una cessione molto importante, quella dell’attaccante Gonzalo Higuain, diversi ...

Lazio - pronto il colpo a centrocampo : Milinkovic-Savic è la chiave del calciomercato di Lotito : Milinkovic-Savic è la chiave del calciomercato della Lazio, il patron Lotito sta vagliando una possibile alternativa per il centrocampo di Inzaghi La Lazio del presidente Lotito, si appresta a vivere un’estate ricca di colpi di scena. Buona parte del calciomercato legato al club capitolino gira attorno a Milinkovic-Savic, vero e proprio talento della rosa laziale, il quale sta dividendo l’opinione pubblica in reLazione al ...

Calciomercato Lazio - ecco il dopo-Milinkovic : colpaccio clamoroso di Lotito : Calciomercato Lazio – La Lazio è reduce da una stagione strepitosa, nonostante la mancata qualificazione in Champions il campionato dei biancocelesti può considerarsi veramente importante. Nel frattempo a tenere banco è anche e soprattutto il mercato, in particolar modo la situazione più calda riguarda il futuro di Milinkovic-Savic, sempre più lontano dai biancocelesti, diversi club all’estero per il serbo ed in più assalto della ...

Calciomercato Juventus - si fa sul serio : super offerta alla Lazio per Milinkovic-Savic : La Juventus scatenata in vista della prossima stagione, il club bianconero sta lavorando intensamente sul mercato per regalare una squadra ancora più competitiva al tecnico Massimiliano Allegri. Assalto incredibile nei confronti del calciatore della Lazio Milinkovic-Savic, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ offerta da 80 milioni di euro ai biancocelesti che però hanno al momento rifiutato, la richiesta è tra i 120 ed i 130 milioni ...

Juve - assalto a Milinkovic : offerti 80 milioni. Ma la Lazio dice no : C'è già stato un primo contatto tra Juve e Lazio per portare a Torino Sergej Milinkovic Savic. Il club bianconero nelle settimane scorse ha fatto un'offerta informale a Lotito in cui si ipotizzava ...

Milinkovic Savic alla Juventus/ I soldi ci sono - il serbo della Lazio si avvicina ai bianconeri : Milinkovic Savic alla Juventus: i soldi ci sono, il serbo della Lazio si avvicina ai bianconeri. La concorrenza resta però folta e il prezzo altissimo(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 10:30:00 GMT)

Lazio - Lotito tuona sul caso De Vrij e svela l’offerta shock rifiutata per Milinkovic-Savic : Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha tuonato in merito al Var ed alla questione De Vrij-Inter, su Milinkovic-Savic invece ha dato un po’ di numeri Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, si appresta a vivere una caldissima estate di calciomercato, ricca di colpi di scena e capovolgimenti della rosa di mister Inzaghi. In primis andrà sostituito il partente De Vrij, il quale ha firmato con l’Inter già da qualche settimana. ...

Calciomercato Lazio - Lotito su Milinkovic : “pochi 100 milioni” : “Milinkovic? Non bastano 100 milioni di euro, ne ho già rifiutati 110 ad agosto”. Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, rispondendo a chi gli chiede se 100 milioni potrebbero rappresentare una cifra congrua per cedere il serbo. “Quando leggo Supermarket Lazio mi arrabbio – aggiunge Lotito ritirando il premio Calabrese a Soriano nel Cimino – Non mi risulta che ho messo in vendita qualcuno. In passato non ...