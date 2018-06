sportfair

: Lazio, caos Milinkovic-Savic: un like 'bianconero' scatena l'ira dei tifosi, la Juventus gongola - Sport_Fair : Lazio, caos Milinkovic-Savic: un like 'bianconero' scatena l'ira dei tifosi, la Juventus gongola - ian52577250 : @luca5587 @cmdotcom Il periodo sereno nasce prima dei risultati: Lazio Bologna 18mila paganti. Abbiamo perso due pa… - Lazio_COM : RT @GiorgiaMeloni: Il mio appello a Mattarella: non lasciamo l’Italia nel caos! -

(Di venerdì 8 giugno 2018)continua a far parlare di sè in chiave calciomercato, il calciatore dellaha acceso i sogni degli juventini con una mossa socialpotrebbe essere l’uomo dell’estate. Il calciomercato è iniziato ed il centrocampista serbo dellaè uno dei pezzi pregiati dei quali si farà un gran parlare. In realtà le voci attorno asono già numerose, con lain pole position per accaparrarselo. Il calciatore non fa nulla per sottrarsi a tali chiacchiere di calciomercato, anzi, le alimenta in maniera molto significativa. Nelle ultime ore infatti, ha fatto molto discutere unda parte del calciatore, apposto ad una frase significativa: “nella Juve che vorrei soloSergej”. Questohato l’ira deilaziali ed il compiacimento di quelli bianconeri. Untotale che ha ...