L' avventura narrativa Where the Water Tastes Like Wine si aggiorna con 15 nuovi racconti

L'avventura narrativa The Council sta per ricevere il secondo episodio : pubblicato il trailer di lancio per "Hide and Seek" : Big Bad Wolf e Focus Home Interactive hanno pubblicato il primo capitolo del loro gioco di avventura ad episodi, The Council, a marzo e ora, dopo The Mad Ones, continuano la storia con il secondo, intitolato Hide and Seek.Questo episodio è disponibile oggi per coloro che hanno acquistato il Season Pass di The Council, mentre coloro che stanno acquistando gli episodi individualmente dovranno aspettare fino al 17 maggio. Se non è già ovvio, il ...