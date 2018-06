Lavoro e arte | al via IV edizione premio Brera-Bicocca

Lavoro - la prima direttiva di Di Maio : “Parlamentari locali potranno partecipare ai tavoli di crisi aziendale” : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi Di Maio firma la sua prima direttiva: d’ora in poi anche i parlamentari potranno partecipare ai tavoli di crisi aziendale che riguardano il proprio territorio. “Ho fatto una circolare che consente ai parlamentari del territorio di stare vicino ai lavoratori e ai datori di Lavoro durante le trattative”, ha detto il capo politico del M5s dopo aver incontrato i lavoratori FedEx e ...

Di Maio al Lavoro sull'Ilva - il dossier più spinoso del Mise. Mittal resta in attesa di vedere le carte del nuovo governo : Il corposo (e spinoso) dossier Ilva resta nel backstage della prima giornata da "doppio ministro" di Luigi Di Maio, ma arriva ufficialmente sulla sua scrivania in un incontro a porte chiuse con i vertici ministeriali. Sotto i riflettori (e la videocamera delle sue dirette Facebook) ci sono i precari della gig-economy e le aziende vittime dei mancati pagamenti della Pa, gli impiegati dei due ministeri e tanta folla che segue il ministro su Via ...

Griglia di partenza MotoGP - Qualifiche GP Italia : risultato e classifica. Pole-position di Valentino Rossi - capoLavoro del n.46! : Le Qualifiche del GP d’Italia 2018, sesta prova del Mondiale di MotoGP, sorridono ad una grandioso Valentino Rossi che realizza un capolavoro nel time-attack (55esima pole in carriera), in sella alla sua prima Yamaha, e la prima pole da Motegi 2016. Una prestazione valsa anche il nuovo record della pista a precedere Jorge Lorenzo (Ducati) ed il compagno di squadra di Maverick Vinales. Bene anche Andrea Iannone (Suzuki) e Danilo Petrucci ...

Lavoro E POLITICA/ Le tre carte già pronte per il nuovo Governo : Il Governo Cottarelli avrà una durata piuttosto breve. In tema di LAVORO può comunque trovare un consenso prendendo tre punti del contratto Lega-M5s, spiega GIANCAMILLO PALMERINI(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 06:07:00 GMT)PENSIONI E COTTARELLI/ Le fake news svelate dal Premier in pectore, di G. CazzolaLAVORO E POLITICA/ Giovani e pensionati, lo squilibrio da cancellare in Italia, di M. Ferlini

Assegno di ricollocazione - si parte : fino a 5.000 euro per chi non ha un Lavoro : L'Assegno di ricollocazione entra in piena operabilità. A partire da oggi, infatti, può essere richiesto anche rivolgendosi agli istituti di Patronato convenzionati con l'Anpal (Agenzia Nazionale Politiche...

Annunci di Lavoro di martedì 22 maggio 2018 : CREMONA - Ecco le offerte di lavoro dei Centri per l'Impiego della Provincia di Cremona e dell'Informagiovani di martedì 22 maggio 2018. CENTRI PER L'IMPIEGO INFORMAGIOVANI 22 maggio 2018

Il Padrino - Parte II - il capoLavoro di Coppola stasera su Iris : film 21 maggio 2018 : Lo spietato mondo della mafia raccontato con dovizia di particolari dalla sapiente regia di Francis Ford Coppola con un cast di attori veramente stellare, fanno de Il Padrino Parte II un film da ...

A Bevagna il cibo diventa capoLavoro con " Arte in Tavola" 2018 : Nell'ultimo giorno della manifestazione sarà possibile assistere anche a due spettacoli presso il teatro Francesco Torti: alle 17.00 il Gruppo Culturale Mai Silenzio porterà in scena "Un Paese Colore ...

Le interviste CasALavoro dell'Assemblea legislativa Emilia-Romagna - si parte con Nadia Rossi - Pd - : ... 7.000 le specie minacciate nel mondo. E ci sono zone 'nere' anche in Italia 15 maggio 2018 Nessun commento L'appello del Wwf: 'Lavorare tutti per fermare i bracconieri e smantellare le reti ...

Serie A Benevento - Lavoro a parte per Costa e D'Alessandro : Benevento - Il Benevento ha svolto oggi un allenamento mattutino: al centro sportivo di Paduli ha lavorato in vista del prossimo impegno di campionato contro il Genoa. Il lavoro dei giallorossi è ...

Rimini : parte lunedì l'alternanza scuola-Lavoro di Hera : Del resto " prosegue Tommasi " il senso del progetto è proprio questo: non smettere mai di imparare, investendo sulle competenze acquisite a scuola e nel mondo del lavoro e ritornando sui banchi ...

Strade del Vino - dell'Olio e dei Sapori - parte da Vinitaly il Lavoro del nuovo coordinamento : ... Portavoce Nazionale e suo Vice , accompagnati da alcuni Presidenti di Strade del Vino e dei Sapori d'Italia , hanno inoltre dialogato con varie importanti realtà del mondo del Vino e nello specifico:...

DailyArt è un’app che offre un capoLavoro al giorno a tutti gli amanti dell’arte : DailyArt è un'applicazione che offre la possibilità di unirsi alla comunità di oltre 700.000 amanti dell'arte e ricevere ogni giorno un capolavoro di arte classica, moderna e contemporanea accompagnato da una breve storia da leggere. L'app permette di esplorare oltre 2000 opere d'arte e di leggere 700 biografie degli artisti e le informazioni su 500 collezioni presenti nei musei. L'articolo DailyArt è un’app che offre un capolavoro al ...

Altri furbetti del cartellino : 6 dipendenti comunali andavano in piazza durante l'orario di Lavoro : Altri furbetti del cartellino. Altri impiegati statali che si occupano dei fatti loro nelle stesse ore in cui risultano presenti in ufficio. Al Comune di Cosoleto, paesino in provincia di Reggio Calabria, alcuni dipendenti avevano l'abitudine di stare in piazza a chiacchierare durante l'orario di lavoro. Sei di loro sono stati scoperti dalla Procura di Palmi e ora devono difendersi da accuse che vanno dalla truffa aggravata ai danni dello Stato ...