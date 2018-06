L' Austria chiude sette moschee ed espelle alcuni imam

Austria chiude 7 moschee - la Turchia : una decisione contro l’Islam : Austria chiude 7 moschee, la Turchia: una decisione contro l’Islam Austria chiude 7 moschee, la Turchia: una decisione contro l’Islam Continua a leggere L'articolo Austria chiude 7 moschee, la Turchia: una decisione contro l’Islam proviene da NewsGo.

L’Austria chiude 7 moschee - via gli imam. Salvini : «Allontanare i pericolosi» : I capi religiosi dell’associazione Atib sono accusati di finanziamenti illeciti dall’estero e di violazione della legge austriaca sull’islam. La Turchia attacca: «Misura razzista»

Austria chiude 7 moschee - la Turchia : una decisione contro l'Islam : La chiusura delle moschee in Austria e l'espulsione degli imam "è il frutto dell'ondata anti-islamica, razzista, discriminatoria e populista" nel Paese. Lo ha detto il portavoce di Recep Tayyp Erdogan,...

