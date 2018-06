L' Austria chiude 7 moschee ed espelle gli imam

Austria - Kurz : “Chiuderemo 7 moschee ed espelleremo imam vicini alla Turchia” : Un giro di vite contro l’islam “politico”. L’ Austria ha annunciato la chiusura di 7 moschee e l’imminente espulsione di alcuni imam . Come hanno spiegato il cancelliere Sebastian Kurz (Oevp) e il ministro degli Interni Herbert Kickl (Fpoe), i capi religiosi dell’associazione Atib, Unione turco-islamica per le collaborazione culturale e sociale in Austria , sono accusati di finanziamenti illeciti dall’estero e di violazione ...

Durante una conferenza stampa sull'Islam politico, il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha annunciato che l'Austria espellerà un gruppo di imam finanziati dall'estero e chiuderà sette moschee. Kurz ha spiegato che sono le conseguenze di un'indagine su alcune fotografie scattate in una