La Vita in Diretta | Marco Liorni saluta | «Questo è un arrivederci Quando una cosa bella

MARCO LIORNI/ Ultima puntata de La Vita in Diretta : annuncia il suo addio? La speranza dei fan : Oggi dovrebbe essere l'Ultima puntata di MARCO LIORNI a La Vita in Diretta. Il conduttore dovrà lasciare il timone a Tiberio Timperi ma a chi saranno dedicate le sue ultime parole?(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 16:03:00 GMT)

La Vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 8 giugno : il Premio Ischia e le spiagge di Cesenatico : Cronaca, attualità ma anche il Premio Ischia e le spiagge di Cesenatico, tutto questo è al centro della nuova puntata de La Vita in diretta, l'ultima dell'edizione in corso(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 14:11:00 GMT)

Fabrizio Corona querela Selvaggia Lucarelli in diretta Instagram/ La inVita a Non è l'Arena : “se hai le p...” : Fabrizio Corona querela Selvaggia Lucarelli e la invita a Non è l'Arena da Massimo Giletti: “Confrontati con me, se hai le p...”. Perché l'ex paparazzo si scaglia contro la giornalista(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 12:42:00 GMT)

La Vita in diretta celebra Gianluca Semprini e non cita Sky Tg24 : "Un tg satellitare..." : Si può citare Politics, che un successo decisamente non fu, ma non Sky Tg24, rete che a Gianluca Semprini ha regalato fama e giuste soddisfazioni.In procinto di mettersi alla guida da lunedì prossimo dell’edizione estiva de La vita in diretta al fianco di Ingrid Muccitelli, il giornalista romano e la futura collega sono stati ospiti di Marco Liorni e Francesca Fialdini per parlare del loro imminente debutto.prosegui la letturaLa vita in ...

La Vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 7 giugno : il ricordo di Pino Daniele e Roberto Casalino in studio : Nuova puntata per Marco Liorni che dirà addio a La Vita in diretta domani, 8 giugno. Tra i temi della giornata ci saranno cronaca e Pino Daniele. ospiti Casalino ed Enrica Bonaccorti(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 13:37:00 GMT)

La Vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 6 giugno : cronaca - Miss America e l'evento per Pino Daniele : La Vita in diretta torna su Rai1 con una nuova puntata ricca di ospiti e di interviste ma anche di temi importanti che vanno dalla cronaca allo spettacolo, cosa vedremo oggi?(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 13:42:00 GMT)

Wind Music Awards 2018 - diretta | Lo Stato Sociale - Una Vita in Vacanza : [live_placement] Wind Music Awards 2018, anticipazioni prima puntata tv Wind Music Awards 2018: due serate a base di Musica per Rai 1 che trasmette in due martedì - 5 e 12 giugno - quanto registrato ieri sera e stasera all'Arena di Verona. E noi seguiremo live su TvBlog la prima puntata tv a partire dalle 20.30. Nessuna diretta tv, quindi, ma comunque ci attendono due serate fiume, al via dalle 20.30 con la conduzione di Carlo Conti e ...

La Vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 5 giugno : cronaca e tutto sui WMA 2018 : Mancano poche puntate alla fine di questa edizione de La Vita in diretta ma i temi del programma rimangono sempre vari: dalla cronaca ai WMA in onda questa sera su Rai1, cosa vedremo?(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 13:54:00 GMT)

Sky - tutte le novità in arrivo sulla piattaforma : conferenza stampa in diretta : [live_placement] Nel corso di un'importante conferenza stampa tenutasi lo scorso 6 giugno a Milano, Sky ha presentato in anteprima alla stampa tutte le novità del suo palinsesto 2018/2019. Eccezion fatta per un paio di post pubblicati sui social, dove si fa riferimento a 4 nuovi canali tematici, nulla è per il momento dato sapere sulle novità in arrivo.prosegui la letturaSky, tutte le novità in arrivo sulla piattaforma: conferenza ...

Grande Fratello - l'sms in diretta di Bobby Solo che stravolge la finale : la frase che cambia la Vita della figlia : Veronica Satti non è riuscita a vincere il Grande Fratello 2018, ma di sicuro può considerarsi soddisfatta per il risultato che le stava più a cuore: riavvicinarsi a suo padre, Bobby Solo. Dopo anni di battaglie legali e incomprensioni, i due si sono mandati messaggi a distanza di Grande distensione, fino alla finale, quando sul telefono del capostruttura Marco Doni, il cantante ha mandato un sms che ha sorpreso Barbara D'Urso nel bel mezzo ...

Sky - palinsesto 2018 - novità : conferenza stampa in diretta : Nel corso di un'importante conferenza stampa tenutasi lo scorso 6 giugno a Milano, Sky ha presentato in anteprima alla stampa tutte le novità del suo palinsesto 2018/2019. Eccezion fatta per un paio di post pubblicati sui social, dove si fa riferimento a 4 nuovi canali tematici, nulla è per il momento dato sapere sulle novità in arrivo. Su Sky hai un mondo di serie TV, da oggi ancora di più. 4 nuovi canali per soddisfare la ...

WWDC 2018 - da Book all'IA di Siri : ecco le novità Apple per iOS e Mac - La diretta : Da San Jose, in California, l'appuntamento annuale con gli aggiornamenti e le nuove piattaforme della Mela

ALESSANDRA APPIANO È MORTA/ Monica Leofreddi - dopo le lacrime a La Vita in Diretta il commovente addio social : ALESSANDRA APPIANO è MORTA: si è suicidata. Monica Leofreddi in lacrime a La Vita in Diretta: “Quello che ho scoperto...”. Le ultime notizie sulla giornalista, scrittrice e autrice tv. La giornalista e scrittrice si è suicidata ieri in ospedale, dove era ricoverata per depressione. La sua morte inaspettata ha lasciato dolore e sgomento in chi ha avuto l'onore di conoscerla e lavorare con lei, o di esserle amica. Come Monica Leofreddi, che ...