“La tv delle ragazze” torna su Rai 3 con Serena Dandini

Danilo Petrucci : “La Ducati è la Ferrari delle due ruote : un sogno. Sono un pilota tutto cuore - come Capirossi. Dovizioso il mio sponsor” : Danilo Petrucci sarà in sella alla Ducati durante il Mondiale MotoGP 2019: sarà lui ad affiancare Andrea Dovizioso nel team ufficiale della scuderia di Borgo Panigale dopo quattro anni con il Team Pramac. Una meritata promozione per il 27enne che oggi ha raccontato le sue prime sensazioni alla Gazzetta dello Sport: “Domenica dopo la gara del Mugello mi Sono trovato nel camion con Ciabatti, Vergani e Dall’Igna e la prima parola di ...

Mondiali Russia 2018 – “La maglia fa il vincitore” : le possibilità di trionfo delle Nazionali in base alle loro t-shirt : Ipotizzare i vincitori dei Mondiali di Russia 2018 in base alle loro maglie? Si può! Ecco il calcolo delle probabilità che premia la Germania “Il calcio è un gioco semplice: 22 uomini rincorrono un pallone per 90 minuti, e alla fine la Germania vince”. La famosa frase di Gary Lineker è entrata nella leggenda da quando l’Inghilterra perse nel 1990 la semifinale dei Mondiali di calcio contro la Germania. La competizione mondiale del 2018 sta per ...

Lega Serie B : “La Figc deve chiarire che il progetto delle seconde squadre deve essere limitato alla Lega Pro” : “La Figc deve chiarire che il progetto delle seconde squadre deve essere limitato alla Lega Pro”. La Lega B non cambia posizione e il presidente Mauro Balata nelle prossime ore invierà “un’istanza formale al commissario Fabbricini affinché la Federcalcio modifichi la delibera escludendo la possibilità che le seconde squadre vengano promosse in Serie B”. In caso contrario, ha aggiunto il presidente della Lega B, ...

Playoff NBA – CJ McCollum demolisce i Cleveland Cavaliers : “La peggior difesa NBA - hanno delle lacune che…” : CJ McCollum ha criticato senza mezzi termini la difesa dei Cleveland Cavaliers indicandola come una delle peggiori della lega I Cleveland Cavaliers stanno vivendo una Finale di Eastern Conference letteralmente a due volti: se in casa, guidati da uno straordinario LeBron James, i Cavs hanno ottenuto due vittorie, in trasferta i Celtics si sono imposti 3 volte su 3. Colpa di una difesa che mostra evidenti limiti, accentuati lontano dalla Quicken ...

Dell’Utri - la Cassazione : “La Sorveglianza tenga conto dell’aggravamento delle sue condizioni sanitarie” : A un mese esatto dalla condanna al processo sulla Trattativa, Marcello Dell’Utri torna a sperare. I giudici del tribunale di Sorveglianza di Roma dovranno nuovamente valutare il suo caso tenere conto “dell’aggravamento delle condizioni sanitarie” e degli effetti sulla sua salute del trasferimento quotidiano in ospedale. Lo scrive la Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui un mese fa ha annullato l’ordinanza ...

Astronomia : la nascita delle stelle diventa musica - “La Canzone della Mosca” : Ricercatori guidati da Aris Tritsis e Konstantinos Tassis, dell’università di Creta e della Fondazione greca per la Ricerca e la Tecnologia – Hellas hanno pubblicato su Science la “Canzone della Mosca“: sono state trasformate in note le vibrazioni prodotte da veloci onde magnetiche nella nube di polveri e gas chiamata Mosca, destinata a formare stelle e pianeti. Vista dalla Terra, la nube di gas e polveri ha la forma di ...

Alfonso Signorini : “La leucemia mi ha insegnato il valore delle cose” : “Il 23 dicembre ero in diretta a Kalispera! C’erano ospiti Christian De Sica e Sabrina Ferilli e non smettevo di sudare. A mezzanotte avevo 40 di febbre. Terminai la serata e andai al pronto soccorso del San Raffaele”. Inizia così il racconto di Alfonso Signorini a La Verità. Un racconto nel quale il direttore di Chi parla della sua malattia, della quale è venuto a conoscenza nel 2014: “Mi fecero gli esami, mi diedero un ...

Terremoto - il governatore delle Marche : “La gente ha voglia di ripartire” : “Ogni cosa che si fa ha le sue difficoltà e le sue fatiche, ma la voglia che vedo costantemente in questa gente di ripartire e di ricostruire il proprio futuro ci dà grande energia in tutto ciò che cerchiamo di fare per il territorio terremotato, compresa questa cittadella che è un forte segnale di speranza e fiducia”. Così il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, intervenuto oggi ad Arquata del Tronto ...

Giornata della Terra : “La salvaguardia delle risorse naturali significa rispetto dei popoli che abitano questo pianeta” : “Quest’anno il tema della Giornata mondiale della Terra è la lotta all’inquinamento da plastica, che affligge in particolare i nostri mari al punto che nel 2050 si stima che gli oceani potrebbero contenere più tonnellate di plastica che di pesci. È stato questo uno dei temi trattati nel dicembre scorso all’Assemblea ambientale Onu a Nairobi, dove oltre 200 Paesi si sono impegnati a mettere in campo una serie di azioni per ...

“La mia vita da sogno - tra vacanze e auto di lusso” : il terribile segreto della “ragazza più invidiata del web” e delle sue spese folli. Una realtà assurda - emersa solo ora - che l’ha portata dritta in carcere : A guardarla così, attraverso gli scatti pubblicati sui social dove raccontava la sua vita sempre al limite, verrebbe da pensare a una ricca ereditiera, di quelle che possono permettersi ogni genere di lusso senza dover mai tener d’occhio il portafogli. Una serie infinita di eventi mondani, gite in barca sotto il sole cocente, trattamenti di bellezza per rimanere in forma e auto da sogno a bordo delle quali sfrecciava in compagnia ...

Esce domani il libro stellato “La cucina delle erbe spontanee” : Due chef stellati dalle cucine innovative eppur legate al territorio, le erbe spontanee, una botanica. Nasce da questo connubio il libro “La cucina delle erbe spontanee” edito da Giunti, scritto da Mariangela Susigan, chef del Ristorante Gardenia di Caluso (TO), Alessandro Gilmozzi, padrone di casa di El Molin a Cavalese (TN) e con la collaborazione della botanica Lucia Papponi. Non un semplice libro di ricette, o almeno non solo questo. Il ...