La Terra senza di noi

I fratelli d'Innocenzo e la Terra dell'abbastanza con Tortora e Zingaretti : «La nostra Roma feroce senza soldi e sentimenti» : IRoma - Scrivono da sempre, Fabio e Damiano d'Innocenzo. 'Da quando siamo bambini scriviamo storie, sceneggiature, fumetti, Romanzi. Ma i Romanzi sono tremendi'. Lo scorso febbraio il loro film d'...

Italia - il peggior Giro della storia. Assenza di Nibali e mancanza di giovani : è una Terra desolata : Quello che si concluderà domani verrà ricordato come il peggior Giro d’Italia della storia per i colori azzurri. Per la sesta volta in 101 edizioni, nessun portacolori del Bel Paese è riuscito a salire sul podio: era già accaduto nel 2012, 1995, 1988, 1987 e 1972. Domenico Pozzovivo ha perlomeno evitato un’ulteriore grande onta agguantando in extremis la quinta posizione grazie alla crisi del francese Thibaut Pinot: sinora non è mai ...

Marche senza pace : la Terra trema. Forte scossa di terremoto - magnitudo 3.8 : Ancora una mattinata di paura in Centro Italia. L'epicentro della scossa è stato registrato a Muccia. Al momento non si hanno segnalazioni di danni o feriti.Continua a leggere

“Ecco cosa è successo quando l’abbiamo aperta”. Trovano una cassaforte inTerrata nel loro giardino e quello che scoprono all’interno li lascia senza parole. Ma non è finita qui : una vicenda piena di colpi di scena : Che cosa fareste se, nel giardino di casa vostra, trovaste sotto terra una cassaforte? Inutile dire che chiunque proverebbe ad aprirla e sarebbe felice di poter usufruire di qualsiasi cosa essa contenga. Ecco, non tutti però farebbero “tesoro del tesoro”, se questo significherebbe essere disonesti. Questa è l’incredibile vicenda di Matthew Emanuel e la moglie, Maria Colonna. Due persone onestissime che per tanti anni non si erano mai ...

Da culla della civiltà a cimitero : in un fumetto senza parole le stragi del MediTerraneo : Da culla della civiltà, il Mediterraneo è diventato un cimitero nel quale secondo l'Oim solo nel 2018 hanno già trovato la morte più di 350 persone e il numero delle vittime, nonostante...

Il Papa senza interlocutori in Terra Santa - dopo la scomparsa di Shimon Peres e la radicalizzazione di Abu Mazen : A una vita e un oceano di distanza, quando i ricordi dell'adolescenza si fanno a un tempo più lontani e dolci, Francesco sperimenta viceversa e da vicino l'amarezza, inusuale per un Papa, di venire tradito dal primo amore: quello per la chimica, nato sui banchi di scuola - dove si diplomò all'istituto tecnico di Buenos Aires - e dilaniato sui banchi della storia, nel rebus cronico del Medio Oriente, dove la Siria, più della ...

Corea : una Terra senza pace. Dopo 73 anni di contrasti e di ostilità - finalmente - segni di distensione. : Fonte immagine , Liberoquotidiano, La libertà, in tal modo ottenuta, ebbe vita breve, a seguito della divisione della Penisola, in due parti, all'altezza del 38° parallelo, fra l'allora Unione ...