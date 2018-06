La strada dei Samouni dà voce alle vittime palestinesi

No alla festa dei gigli : proteste e blocchi stradali nel Napoletano : CASAVATORE. blocchi stradali, cortei e sit-in per protestare contro il mancato svolgimento, per il secondo anno consecutivo, della ultracentenaria festa dei gigli. In piazza, nel pomeriggio, la rabbia ...

Estradato in Italia il 'boss dei due mondi' Vincenzo Macrì : L'esponente apicale della potente cosca della 'ndrangheta Commisso, era stato arrestato in Brasile mentre tentava di raggiungere Caracas, dove viveva da tempo utilizzando false identità - Rientra oggi ...

Viaggi Spagna : sulla strada dei Pueblos Blancos : NOVASOL, leader europeo negli affitti turistici, offre la possibilità di conoscere un’area della Spagna perfetta per Viaggiatori curiosi. Caratteristico per il colore bianco che bagna tutte le case e le protegge dal abbagliante sole dell’Andalusia. NOVASOL invita a fare un giro percorrendo la strada dei Pueblos Blancos dell’Andalusia e soggiornare nelle numerose case vacanza che mette a disposizione sul suo portale. Conoscere i paesaggi rurali, ...

Foligno - l'educazione stradale dei più piccoli passa dalla 'Gonzaga' : A Foligno l'educazione stradale passa dalla caserma "Gonzaga". E' stata una mattina diversa dalle altre per i circa 500 alunni che hanno partecipato alla nona edizione di "Va...lentino alla larga dai ...

Roma - rapita in strada e abusata : “è caccia al branco dei bengalesi” : Roma, rapita in strada e abusata: “è caccia al branco dei bengalesi” La donna è stata fatta salire a forza su un’auto alla fermata dei bus di Rebibbia e violentata sotto un viadotto nei pressi di Guidonia. La procura di Tivoli indaga per stupro di gruppo Continua a leggere L'articolo Roma, rapita in strada e abusata: “è caccia al branco dei bengalesi” proviene da NewsGo.

Palermo : "La strada dei Samouni" aprirà il Queer filmfest : ... instabile e innovativo e che con costanza porta avanti il grande cinema a Palermo , quest'anno offrirà un'edizione particolarmente attenta alla scena artistica contemporanea di tutto il mondo, da ...

Roma - rapita in strada e abusata : 'è caccia al branco dei bengalesi' : Notte dell'orrore, giovedì, per una 44enne caricata a forza su una Panda rossa da due stranieri, probabilmente bengalesi, mentre, all'una di notte, attendeva il bus alla fermata di Rebibbia, a Roma. ...

Deim dell'Università della Tuscia e l'Azienda stradale del Lazio insieme per la sicurezza stradale : Al progetto hanno preso parte i ricercatori sia di Economia, coordinati dai professori Gorelli e Laureti, che di Ingegneria, coordinati dal professor Calabrò, del Dipartimento di Economia, Società, ...

Meghan Markle - incidente stradale per la sorellastra colpa dei paparazzi : A turbare la serenità di Meghan Markle prossima moglie del principe Harry d’Inghilterra non sono solo le condizioni di salute del padre, ma adesso anche l’incidente per colpa dei paparazzi – sembrerebbe – alla sorellastra Samatha Grant. A riportare la notizia è il sito americano TMZ, secondo il quale la donna è attualmente in ospedale per le numerose ferite e persino una frattura al piede. Il racconto dell’incidente ...

Incidente stradale a Perugia - frontale tra auto in strada dei Loggi : Incidente Stradale a Perugia, frontale tra auto in Strada dei Loggi Perugia Incidente Stradale a Perugia. E' accaduto intorno alle 19,30, nella Strada dei Loggi a Ponte San Giovanni. Due auto per ...