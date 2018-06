La storia I consigli di Sapelli | a Conte | Al G7 fai il democristiano A

Il film consigliato di oggi - domenica 20 maggio : Angeli – Una storia d’amore : Buongiorno e buona domenica a tutti! Il film consigliato per la vostra serata del 20 maggio è una pellicola italiana di genere romantico/fantastico: si intitola Angeli – Una storia d’amore e vede Raoul Bova trasformarsi in un angelo per salvare la vita alla donna che ama, impersonata da Vanessa Incontrada. film da vedere: Angeli – Una storia d’amore Angeli-Una storia d’amore è il film suggerito per stasera, domenica ...

Il film consigliato di oggi - giovedì 10 maggio : storia di una ladra di libri : Nella prima serata di giovedì 10 maggio, Canale 5 ci propone una meravigliosa pellicola tedesca-statunitense, ambientata nella Germania nazista. Il film consigliato di oggi, tratto dall’omonimo bestseller di Markus Zusak, si intitola Storia di una ladra di libri, e sono più che convinta che ne rimarrete coinvolti e affascinati. E’ questo il film da vedere secondo la nostra redazione. Ma vediamo trama, cast e trailer del film. film da ...

Trattativa - i giudici in camera di consiglio. storia del processo sul patto tra Stato e mafia : tra accuse - polemiche e misteri : L’hanno definito il processo in cui Stato ha messo sul banco degli imputati se stesso. Adesso dovrà decidere se assolversi o meno. Sono entrati in camera di consiglio i giudici della corte d’Assise di Palermo che celebrano il processo sulla cosiddetta Trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra. Un dibattimento comin ciato quasi cinque anni fa, con più di duecento udienze, decine e decine di testimoni, 88 anni di carcere chiesti ...

Foibe : Veneto - presentato in Consiglio fumetto su storia Norma Cossetto (5) : (AdnKronos) - Per Italia Giacca, esule istriano - dalmata: “Io sono Norma Cossetto, mi sento come lei, istriana, veneta e italiana. Ma io ho potuto coronare il mio sogno, mi sono laureata a 23 anni, lei purtroppo non ha potuto farlo, con il suo martirio è diventata testimone di tutti gli esuli istri

Foibe : Veneto - presentato in Consiglio fumetto su storia Norma Cossetto (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "La nostra Casa Editrice ha sempre raccontato storie come quella di Norma Cossetto, di uomini e di donne che si sono spesi in nome di un forte ideale, anche a costo della propria vita. E nel raccontare queste vicende, noi non siamo mai stati contro qualcosa o qualcuno, be

Foibe : Veneto - presentato in Consiglio fumetto su storia Norma Cossetto (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Emanuele Merlino, autore del libro ha spiegato: “Il fumetto nasce da una forte volontà di raccontare, attraverso accurate ricerche storiche, la tragica epopea di Norma Cossetto, una ragazza come tante altre, figlia di piccoli proprietari terrieri, che sentiva moltissimo i

Foibe : Veneto - presentato in Consiglio fumetto su storia Norma Cossetto (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Una considerazione – conclude Massimo Giorgetti – credo che il problema del Fronte Orientale non sia stato certo risolto con l’esodo forzato degli italiani, basti pensare che fino a pochi anni fa, carri armati che sventolavano bandiere rosse erano schierati proprio su qu

Foibe : Veneto - presentato in Consiglio fumetto su storia Norma Cossetto : Venezia, 4 apr. (AdnKronos) - E’ stato presentato oggi, a palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, il libro a fumetti ‘Foiba Rossa – Norma Cossetto, storia di un’italiana’, di Emanuele Merlino e Beniamino Delvecchio, un volume che racconta la tragica epopea di Norma Cossetto, gio