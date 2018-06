La serie animata Netflix di Castlevania è stata rinnovata per la terza stagione

Spirit Cavallo Selvaggio - su Super! il famoso film diventa una serie animata (e la sigla la cantano Mal e Thomas) : Il famosissimo film Spirit Cavallo Selvaggio ora diventa una serie animata, prodotta da DreamWorks, in onda sul canale Super! (47 del digitale, 625 di Sky). Le prime puntate della storia che racconta una storia amicizia tra la 12enne Lucy e il Cavallo Selvaggio, Spirit appunto, andranno in onda sabato 2 giugno alle ore 8.20 del mattino, mentre la serie vera e propria partirà dal 18 giugno (in onda dal lunedì al venerdì, sempre alle 8.20). I ...

Super Drags - il teaser della serie animata queer di Netflix : Bastano una trentina di secondi per immergerci nelle atmosfere di Super Drags, la nuova serie animata che arriverà prossimamente su Netflix. Si tratta di una produzione originale brasiliana, realizzata da Anderson Mahanski, Fernando Mendonça e Paulo Lescaut, e che affonda le sue radici nel tradizionale interesse per la diversità e l’espressione di sé insito nella cultura carioca. Secondo la sinossi ufficiale, Patrick, Donny e Ramon durante ...

Dal creatore dei Simpson “Disincanto” - la nuova serie animata Netflix : Indietro 24 maggio 2018 2018-05-24T12:06:49+00:00 ROMA – Un’avventura fantasy a sfondo medievale. Arriva il 17 agosto su Neflix “Disincanto”, la nuova serie animata ideata dal creatore dei Simpson e Futurama, Matt Groening.Tre i protagonisti della storia: una principessa, un elfo e un demone.La prima stagione di Disincanto sarà composta da 10 episodi. La trama “Gli […] L'articolo Dal creatore dei Simpson “Disincanto”, la nuova serie ...

Netflix svela le prime foto di Disincanto - nuova serie animata del papà dei Simpson in uscita ad agosto : Il colosso Netflix ha svelato le prime foto di Disincanto, nuova produzione animata che arriverà in estate sulla piattaforma. La serie è nata dalla mente geniale del creatore de I Simpson, Matt Groening, che ha dato vita a un'opera fantasy per adulti. Disincanto è composta, al momento, da dieci episodi. Il cartoon racconta le disavventure della principessa ubriacona Bean, accompagnata, come si vede dalle foto di Disincanto, dai suoi ...

Netflix - Disincanto - la serie animata del creatore dei Simpson : Si chiamerà Disincanto e presto sarà su Netflix la nuova serie tv nata dalla mente geniale di Matt Groening, il creatore dei Simpson. Tre protagonisti : una principessa, un elfo e un demone saranno i ...

Disenchantment : nuova serie animata per Matt Groening - sarà su Netflix : Disenchantment è la nuova serie animata firmata Matt Groening che vedremo presto su Netflix. Disincanto ha l’impronta del papà dei Simpson, rinomato autore che ha scelto di dedicarsi ad un nuovo progetto fantasy per adulti. Potremo assistere alle puntate di Disenchantment il prossimo 17 agosto 2018, quando verrà reso disponibile su Netflix per tutti i fan italiani. Grazie ad una produzione di The ULULU Company, il nuovo show promette ...

Cristiano Ronaldo diventa… supereroe : sarà il protagonista della serie animata 'Striker Force 7' : Così come il calcio collega culture e persone di tutto il mondo, credo che anche i personaggi animati e i supereroi possano fare lo stesso. E' questa la ragione che mi spinge ad unirmi a questo ...

Max & Maestro : la nuova serie animata di Rai Gulp in prima tv assoluta dal 7 maggio : Manca ormai pochissimo all’esordio su Rai Gulp della nuovissima serie animata Max & Maestro, in cui il “Maestro” non è altri che il famoso direttore d’orchestra/pianista Daniel Bareimbom trasformato in cartone! Un progetto emozionante che unisce avventura ed educazione musicale in modo semplice e divertente. Su Rai Gulp arriva in prima tv assoluta Max & Maestro, la serie animata che unisce rap e musica classica Da ...

Diritti Tv serie A 2018 - 2021. Udienza Sky - MediaPro : discussione animata - decisione rapida. : Arriverà a breve, probabilmente nel giro di pochi giorni, la decisione del Tribunale di Milano sulla conferma (con o senza modifiche) o sulla revoca del provvedimento di sospensione d'urgenza, ottenuto da Sky il 16 aprile, del bando con cui l'intermediario MediaPro ha messo in vendita i Diritti tv della Serie A per il triennio 2018-2021. È quanto è emerso al termine dell'Udienza di discussione tra le parti, durata circa due ...

Star Wars Resistance - Disney ordina una nuova serie animata di Star Wars : Il mondo di Star Wars finito nelle mani della Disney non finisce mai di stupire e di ingrandirsi. Tra spinoff e nuove trilogie, ecco spuntare una serie tv animata che sarà realizzata da Disney per i suoi canali cable.Star Wars Resistance, questo il titolo, è presentata come una serie animata, d'avventura, ispirata agli anime giapponesi, che racconterà gli eventi precedente all'Episodio VII a Star Wars: Il risveglio della forza.prosegui la ...

Star Wars - in arrivo una nuova serie animata prequel : A distanza di sei anni dall’acquisizione della Lucasfilm, il trattamento Disney si fa sentire in modo sempre più massiccio. Per quanto riguarda il franchise di Star Wars, infatti, non solo è in corso una nuova trilogia filmica sequel, ma ne sono in progetto altre due assieme ai film spin-off (come l’imminente Solo) e altre serie tv. E a questi numerosi progetti si affianca ora anche una nuova serie animata, che avrà il titolo di ...

Star Wars Resistance - Disney ordina una nuova serie animata di Star Wars : Il mondo di Star Wars finito nelle mani della Disney non finisce mai di stupire e di ingrandirsi. Tra spinoff e nuove trilogie, ecco spuntare una serie tv animata che sarà realizzata da Disney per i suoi canali cable.Star Wars Resistance, questo il titolo, è presentata come una serie animata, d'avventura, ispirata agli anime giapponesi, che racconterà gli eventi precedente all'Episodio VII a Star Wars: Il risveglio della forza.prosegui la ...

Star Wars Resistance Disney ordina la serie animata per i suoi canali : Il mondo di Star Wars finito nelle mani della Disney non finisce mai di stupire e di ingrandirsi. Tra spinoff e nuove trilogie, ecco spuntare una serie tv animata che sarà realizzata da Disney per i suoi canali cable.Star Wars Resistance, questo il titolo, è presentata come una serie animata, d'avventura, ispirata agli anime giapponesi, che racconterà gli eventi precedente all'Episodio VII a Star Wars: Il risveglio della forza.prosegui la ...

Fast & Furious : Netflix ordina la serie animata ispirata al franchise : ...governativa insieme ai suoi amici per infiltrarsi in alcune gare automobilistiche che vengono sfruttate per nascondere le attività di un'organizzazione criminale che vuole conquistare il mondo. ...