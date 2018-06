«La rivincità delle bionde» ritorna Ecco cosa ci ha insegnato il film

vanityfair

: RT @movieplayer_it: #LaRivincitaDelleBionde 3: #ReeseWitherspoon conferma la realizzazione del film! - PaoloBMb70 : RT @movieplayer_it: #LaRivincitaDelleBionde 3: #ReeseWitherspoon conferma la realizzazione del film! - movieplayer_it : #LaRivincitaDelleBionde 3: #ReeseWitherspoon conferma la realizzazione del film! -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Reese Witherspoon ha annunciato con un video sul suo profilo Instagram che La rivincitatornerà con un nuovo sequel. Dopo l’uscita delnel 20o1 e il primo sequel nel 20o3, l’attrice quarantaduenne vestirà per la terza volta i panni di Elle Woods, la biondissima studente in giurisprudenza, Cosmo Girl, ovvero lettrice di Cosmopolitan, vestita di rosa e con ambizioni da avvocato, che dopo la laurea a Harvard University aveva intrapreso una carriera in politica. LEGGI ANCHEIl buttery blonde di Jessica Biel LEGGI ANCHEIl fascino del platino conquista anche Conchita Wurst LEGGI ANCHEIl Pop Champagne di Emma Robert e gli altri biondi di stagione La casa di produzione di Witherspoon Hello Sunshine, dovrebbe occuparsi delLegally Blonde 3. Anche se non ci sono ancora notizie sulla trama, si può ipotizzare da alcune dichiarazioni dell’attrice che Elle ...