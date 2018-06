La ricerca e il mare | porte aperte al Centro tartarughe della Stazione Dohrn

Napoli - "La ricerca e il Mare" La SZN apre le porte del Centro di ricerca delle Tartarughe Marine : All'evento saranno presenti anche la Città della Scienza, il W.W.F., con la sua campagna per la difesa e la protezione del mare, la Capitaneria di Porto e le Guardie Ambientali d'Italia. ...

Tumori : la ricerca vien dal mare - caccia a nuove armi contro il cancro dei bimbi : Il sarcoma di Ewing – tumore raro che colpisce soprattutto bambini e adolescenti under 20 – passa inizialmente inosservato, anche allo sguardo attento di mamma e papà. I suoi sintomi si possono confondere con i postumi di una caduta, ma quando dolore e infiammazione non guariscono in tempi ragionevoli devono scattare un’analisi approfondita e indagini più mirate. Ed è allora che arriva la diagnosi, una fitta al cuore che ...

Il ruolo del mare tra ricerca e innovazione : a Messina sinergie con la Marina Militare : “Il ruolo fondamentale del mare per l’Italia, quale elemento da cui dipendono significativamente la sicurezza, l’economia, la prosperità del Paese stesso ed il cui libero uso deve essere garantito”. Questo il tema alla base dell’accordo firmato oggi, giovedì 31 maggio, nelle sale del Forte San Salvatore presso la base navale di Messina, dal contrammiraglio Nicola De Felice, Comandante Marittimo della Sicilia, ed il Magnifico Rettore ...

Animali - WWF : fermare l’eccidio delle balene mascherato da ricerca scientifica : Nella relazione inviata dagli studiosi giapponesi alla IWC, al termine del terzo “Nuovo programma di ricerca sulle balene nell’Oceano Antartico”, si legge che durante la scorsa estate sono state abbattute 333 balenottere minori. Di queste, 122 erano gravide. “Un massacro anacronistico, che deve finire“, per il WWF, secondo cui il fatto che “nel 2018 ancora i giapponesi si arroghino il diritto di praticare la ...

Malore mentre nuota in mare - addio alla docente e ricercatrice Monia Andreani : La 45enne Monia Andreani, molto conosciuta anche per l'impegno nel volontariato, è rimasta per diverso tempo con la testa in acqua dopo un Malore improviso. Nonostante i soccorsi e il ricovero in ospedale, medici hanno decretato la sua morte cerebrale e i parenti hanno autorizzato l'espianto degli organi.Continua a leggere

ricerca : in estate basta un’ora per trasformare l’auto in una trappola mortale : Una Ricerca della Arizona State University pubblicata su “Temperature” ha scoperto che in estate è sufficiente un’ora per trasformare l’abitacolo di un’automobile in una trappola potenzialmente mortale, con temperature che mettono a rischio la salute, soprattutto di un bambino. Il rischio maggiore è ovviamente l’ipertermia, un problema che si presenta quando la temperatura corporea supera i 40°C senza riuscire ...

ricerca : decodificato l’enzima in grado di fermare invecchiamento : Un gruppo di Ricercatori dell’Università della California ha condotto una Ricerca, pubblicata su Nature, ed ha annunciato di avere decodificato l’enzima in grado di fermare l’invecchiamento di piante, animali ed esseri umani. Svelare la struttura dell’enzima telomerasi potrebbe consentire di sviluppare farmaci che rallentano o fermano il processo di invecchiamento: “I nostri risultati forniscono un quadro ...

Trivelle : oltre cento in spiaggia Ancona per dire No alla ricerca di idrocarburi in mare : I comitati si sono mobilitati in contemporanea in varie città della costa adriatica “contro la politica energetica dello ‘Sblocca Italia' che punta su un passato fondato […]