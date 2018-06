La Regina ho tolto la foto di Harry e Meghan

huffingtonpost

(Di venerdì 8 giugno 2018) In bella vista su un tavolino della Audience Room, la sala in cui laElisabetta II incontra grandi personalità, campeggiava fino a poco tempo fa unadiincorniciata in un quadro. Peccato che l'immagine dei due neosposi, avvistata per la prima volta a inizio giugno, sia stata subito rimossa e sostituita da un'altra che ritrae il principecon suo fratello William.Ma perché laavrebbe fatto una simile mossa? Non è ancora chiaro il motivo. Ciò che è certo è che la sovrana sposta regolarmente legrafie, sostituendole talvolta, anche se alcune - le sue preferite - sono sempre in mostra.PrinceandMarkle photo removed from Audience Roomhttps://t.co/86PAxjHqHb — PremStatsnet (@PremStatsnet) 8 giugno 2018Il ritratto discelto dalla, ad opera delgrafo Alexi ...