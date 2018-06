La Rai contro la Serie A | ' Cambiate o sparisce 90Â° minuto'

Violenza su donne : a Palermo incontro con Dacia MaRaini e prefetto Rizzi : Palermo, 8 giu. (AdnKronos) - La scrittrice Dacia Maraini e il direttore della Direzione centrale anticrimine della polizia il prefetto Vittorio Rizzi saranno i protagonisti di un incontro-dibattito sulla Violenza contro le donne che si terrà domani, 9 giugno, alle 17.30, presso il chiostro della qu

Ilva - Calenda contro Grillo : “Sei come il grande Gatsby. Il modo in cui parli della vita di decine di migliaia di opeRai è intollerabile” : “Ho visto il video di Beppe Grillo dove da terrazza su mare stile grande Gatsby delirava su riconversione in parco giochi della prima acciaieria europea che dà lavoro a 14.000 operai e mi sono venuti i brividi. Mai una buona notizia”. Così l’ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, polemizza a distanza con Grillo sull’Ilva e sulla ricetta del fondatore dei 5 Stelle per riconvertirla. “Ovviamente – si ...

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora Russia : Putin contro UcRaina "conseguenze gravi se Kiev attacca ai Mondiali" : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Putin avverte l'Ucraina, 'conseguenze gravissime se Kiev attacca durante i Mondiali in Russia'. Poi sulle sanzioni.

Fermato durante un controllo - giostRaio prende a sassate l'auto dei carabinieri : prende a sassate l'auto dei carabinieri, arrestato un giostraio a Castel Gandolfo. L'uomo di 62 anni di origini campane, già noto alle forze dell'ordine, è stato Fermato durante un controllo alla ...

Volley femminile - Nations League 2018 : l’Italia per il ruggito contro la Rep. Dominicana! Sfida caRaibica - un successo per sognare la Final Six : L’Italia ora non vuole più fermarsi e vuole continuare a inseguire la qualificazione alla Final Six della Nations League 2018 di Volley femminile. Le imprese confezionate contro Cina, Serbia e Olanda hanno rilanciato le ambizioni delle azzurre che hanno preso maggiore confidenza con se stesse, credono sempre più nelle proprie capacità e ora sono in grado di giocare alla pari con chiunque. La situazione di classifica purtroppo non ci ...

«Resta con me» : Woodley e Claflin insieme contro l’uragano. Il tRailer in anteprima : L’amore che sfida il destino, l’oceano, la morte. Tami e Richard sono giovani, innamorati, pronti a salpare con la propria barca da Tahiti in California in un viaggio che ricorderanno per sempre. Giornate splendide e sole accecante prima di imbattersi in un uragano dalla potenza distruttiva, che risucchia l’imbarcazione e lascia i due a un passo dalla morte. Al risveglio, la ragazza trova Richard privo di sensi, la radio rotta ...

Pallamano - al via l’Adriatic Cup : azzurri in campo contro Lettonia - UcRaina e Turchia : Prosegue la marcia di avvicinamento della Nazionale italiana di Pallamano maschile ai Giochi del Mediterraneo di Terragona, attraverso un quadrangolare denominato Adriatic Cup contro Lettonia, Ucraina e Turchia, in programma tra Chieti e Città San’t Angelo da giovedì 7 a sabato 9 giugno. Gli azzurri esordiranno domani alle ore 20 contro la temibile Turchia, proseguendo poi venerdì 8 sempre alle 20 contro l’Ucraina, già sconfitta ...

Migrante choc contro Salvini “non fermeRai nostra invasione”/ Video - “ruberemo vostre mogli e lavori” : bufala? : Video, Migrante choc contro Salvini: "tu non fermerai la nostra invasione. Ruberemo le vostre moglie e il vostro lavoro, state attenti". Bufala o verità? Il tema, però, resta..(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 18:45:00 GMT)

Sbanda e va a sbattere contro il guard Rail : morto 33enne : Nella città di Brescia ormai conoscevano tutti Wali Ullah, il 33enne che ha perso la vita domenica mattina lungo l'autostrada A4, poco prima delle 6 tra i caselli di...

Incendi : assessore Veneto - qui 600 opeRai contro 20mila Sicilia ma prevenzione funziona : Venezia, 3 giu. (AdnKronos) - "Con un numero di addetti decisamente inferiore a quello di altre regioni, il Veneto può essere considerato un'eccellenza sul fronte del piano antIncendi. Lo hanno riconosciuto gli stessi vertici della Protezione Civile nazionale all'ultima Conferenza Stato- Regioni e,

Incendi : in Veneto 600 opeRai contro i 20mila in Sicilia - “ma la prevenzione funziona” : “Con un numero di addetti decisamente inferiore a quello di altre regioni, il Veneto può essere considerato un’eccellenza sul fronte del piano antIncendi”: lo ha spiegato all’Adnkronos l’assessore Veneto alla protezione Civile. Gianpaolo Bottacin traccia un quadro, più che positivo, dell’azione della Regione Veneto sul fronte dell’anticendi boschivi. ”Nonostante in Veneto operino solo un centinaio ...