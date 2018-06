La promessa di Costa | “Subito leggi forti contro gli ecomafiosi”

agi

(Di venerdì 8 giugno 2018) L’ambiente prima di tutto, gli ecomafiosi si combattono con. Ecco il “mantra” del ministro Sergioche si è insediato da pochi giorni alla guida del dicastero. Un ministro, già generale dei Carabinieri forestali, che ci tiene a sottolineare, in un’intervista all’Agi, di non “aver mai piegato la schiena”. In prima linea sulla Terra dei Fuochi - fu proprio lui a sollevare il “velo” con alcune inchieste - intende subito lasciare il segno con un intervento normativo nel settore. Auspica l’applicazione dell’economia circolare, utilizzando la leva fiscale, per incidere anche in modo drastico sul problema della produzione dei rifiuti e, pensando al caso Ilva, assicura il massimo impegno da parte del Ministero per la tutela della salute dei cittadini di Taranto. Generale, la nomina a ...