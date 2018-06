La promessa di Costa : “Subito leggi forti contro gli ecomafiosi” : L’ambiente prima di tutto, gli ecomafiosi si combattono con leggi forti. Ecco il “mantra” del ministro Sergio Costa che si è insediato da pochi giorni alla guida del dicastero. Un ministro, già generale dei Carabinieri forestali, che ci tiene a sottolineare, in un’intervista all’Agi, di non “aver mai piegato la schiena”. In prima linea sulla Terra dei Fuochi - fu proprio lui a sollevare il ...