“La più corteggiata” Detto fatto | la Balivo se ne va e arriva “lei” L’indiscrezione

Salvini : “Flat tax? Chi guadagna di più paghi meno tasse”/ Pd - “La Lega cambia la trama di Robin Hood” : Matteo Salvini difende la flat tax: "è giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse, non è iniqua ma può aiutare tutti". Ira del Pd che attacca "la Lega cambia la trama di Robin Hood"(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 13:43:00 GMT)

Giornata Mondiale senza tabacco : “La politica del nostro Paese tassa le e-cig quasi 3 volte di più della sigaretta tradizionale” : “La politica del nostro Paese tassa le e-cig quasi tre volte di più della sigaretta tradizionale. Un chilo di tabacco, infatti, ha un’accisa base di 140 euro contro i 400 per un litro di liquido per e-cig. È evidente che i consumatori duali siano sempre più portati a tornare al fumo di sigaretta”. A dirlo Mosè Giacomello, presidente di Vapitaly, la fiera internazionale del vaping e dell’e-cig di Verona, a commento dei dati presentati oggi ...

Agricoltori in piazza - Coldiretti : in 100mila attendono i rimborsi - “La burocrazia fa più danni della grandine” : “La burocrazia fa più danni della grandine” “Stato di calamita’ o Calamità di Stato?”, “Il clima cambia i ritardi restano” sono alcuni degli slogan scritti su striscioni e cartelli che gli Agricoltori provenienti da tutta Italia hanno esposto davanti al Ministro delle Politiche Agricole per protestare contro le insolvenze dello Stato, debitore di mezzo miliardo per il mancato versamento dei contribuiti dovuti per le assicurazione contro le ...

Contratto di governo - “La pensione a “quota 100?? Con i 5 miliardi previsti sarà solo per chi ha compiuto 64 anni” : In pensione con la “quota 100” come somma di età e anni di contribuzione? “Sotto c’è il trucco, perché il Contratto di governo Lega-M5s prevede che per l’operazione siano stanziati solo 5 miliardi. E consentire l’uscita dal lavoro a tutti i sessantenni con 40 anni di contributi costerebbe molto di più. E’ evidente che verrà fissata un’età minima di uscita, molto probabilmente a 64 anni con almeno ...

Piano City Milano - fine festival sotto la pioggia : “La città oggi è più aperta - inclusiva e partecipata” : Piano City Milano conferma l’affetto e la grande partecipazione del pubblico (oltre 100mila persone) con il tutto esaurito anche nelle Piano Night al Piano Center Notturno della Palazzina Liberty e nei concerti all’alba, all’Idroscalo e ai Bagni Misteriosi. Il dato a pochi minuti dal concerto di Vinicio Capossela che, nonostante la pioggia, chiuderà la settima edizione del festival alla Gam. ...

Chris Froome - Giro d’Italia 2018 : “La Corsa Rosa è più dura e imprevedibile del Tour de France” : Non è stato sicuramente il Giro d’Italia che si attendeva Chris Froome, in questa prima parte. 11° a 2’27” dal connazionale Simon Yates, il quattro volte vincitore del Tour de France è parso lontano dalla miglior condizione ed incerto, come non lo si era mai visto, sulle salite affrontate fino ad ora. Sicuramente la questione “doping” e la preparazione affrontata in condizioni psicologiche non ideali lo hanno ...

Lauda : “La FIA deve essere più rapida nelle decisioni” : Secondo Niki Lauda, la FIA dovrebbe essere più rapida nel decidere se le parti delle monoposto siano o meno illegali. A Barcellona, come sapete, la Ferrari si è presentata con gli specchietti montati sull’Halo (cosa consentita dal regolamento), ma la FIA ha ritenuto non conformi i deflettori nella parte superiore, dicendo che per Monaco devono […] L'articolo Lauda: “La FIA deve essere più rapida nelle decisioni” sembra ...

NOEMI LETIZIA STRONCA ‘LORO 2’ DI SORRENTINO/ Ex papi-girl : “La Grande Bellezza mi è piaciuto di più” : NOEMI LETIZIA STRONCA "Loro 2" di Paolo SORRENTINO, in uscita nei cinema. Per l'ex papi girl è delirante, surreale, esagerato. Dà un'immagine esasperata degli episodi legati a Berlusconi(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 15:10:00 GMT)

“La persona scomparsa più famosa su You Tube” è un 28enne tedesco : “La persona scomparsa più famosa su You Tube” è un 28enne tedesco Dal 2014 di Lars Mittank non si sa più nulla. Le ultime immagini lo riprendono mentre scappa fuori dall’aeroporto di Varna. Proprio queste sono state analizzate in ogni dettaglio dagli utenti Continua a leggere L'articolo “La persona scomparsa più famosa su You Tube” è un 28enne tedesco proviene da NewsGo.

Aida Nizar affranta dopo il GF : “La pagina più triste della mia vita” : Grande Fratello: lo sfogo di Aida Nizar dopo la sua uscita Aida Nizar ha pubblicato durante la serata di ieri il suo primo sfogo su Instagram in seguito alla sua eliminazione dal Grande Fratello. Prima di tutto l’ex concorrente ha voluto ringraziare Barbara d’Urso, scrivendo di volerle mandare un grosso abbraccio e che la considerava una donna molto in gamba. Aida ha poi svelato il suo stato d’animo, palesemente a terra: ...

Governo - Enrico Mentana preferisce tornare a votare : “La cosa più logica. Non è detto che l’esito sia lo stesso” : Il giornalista e direttore del La7, Enrico Mentana, commenta lo stallo politico al festival tv e new media a Dogliani L'articolo Governo, Enrico Mentana preferisce tornare a votare: “La cosa più logica. Non è detto che l’esito sia lo stesso” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Lady Amelia Windsor è famosa (e “La più bella della royal family”) - ma avete mai visto il fratello maggiore? Cugino di William e Harry (e figlioccio di Lady D) - ora Lord Downpatrick - 30 anni - è uno dei rampolli più in vista : cosa c’è da sapere : Lei, Lady Amelia Windor, cugina di William e Harry d’Inghilterra, la conosciamo già. Da quando il secondogenito di Carlo e Diana ha messo ‘la testa a posto’, i tabloid britannici l’hanno eletta nuova beniamina reale. Ma vanta già da tempo anche il titolo (attribuito dalla rivista Tatler, ndr) de ‘la più bella della royal family’, con buona pace di Kate Middleton e Meghan Markle. E in effetti, pur senza ...

Carceri - riforma ancora bloccata. Sciopero degli avvocati penalisti : “La politica se ne occupi al più presto” : Due giorni di scioperi degli avvocati penalisti contro la mancata approvazione della riforma sull’ordinamento penitenziario e la scelta delle Commissioni speciali parlamentari di non occuparsene. Mentre il Parlamento non decide e nonostante siano già scaduti i 10 giorni in cui gli organi avrebbero dovuto esprimersi, ancora non si ha notizia del provvedimento. Sul tema lo stesso presidente della Repubblica Sergio Mattarella era intervenuto ...

F1 - Toto Wolff : “La Ferrari è più veloce di noi. Abbiamo vinto a Baku ma…” : Come un vero leader, Toto Wolff non vuole che vi siano rilassamenti nel team dopo la vittoria rocambolesca di Lewis Hamilton a Baku (Azerbaijan) nel quarto appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno, la prima delle Frecce d’Argento in questo campionato. Wolff ritiene che il risultato ottenuto nell’ultimo GP sia frutto di una serie di circostanze favorevoli in quanto la Ferrari, soprattutto nel time-attack, si è dimostrata più ...