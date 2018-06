La notizia della vita su Marte è fortemente esagerata

Sorpresa per gli italiani alla pompa della benzina : una buona notizia per il weekend : Ancora stabilità sulla rete carburanti nazionale. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo in sostanziale equilibrio, infatti, per il quinto giorno consecutivo non si registrano interventi sui prezzi raccomandati da parte...

“Harry - prima della luna di miele devo fare una cosa”. La notizia che spiazza tutti arriva direttamente da Meghan. Salta la vacanza : “Una chiara richiesta della duchessa di Sussex” - fanno sapere da Buckingham Palace : Sulle nozze reali tra il principe Harry e Meghan Markle se ne sono dette di tutti i colori. Si è esagerato, probabilmente gonfiando, su alcune questioni private umane, fino all’inverosimile, fino allo sfinimento. Eppure, se una cosa ‘anomala’ è emersa dal Royal Wedding, si tratta proprio dell’umanità. E non parliamo soltanto del figlio di Carlo e Diana, personalità che nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere ed ...

Grande Fratello - il sospetto della cocaina nella casa : spunta un audio di Striscia la notizia : Scoppia un nuovo scandalo sul Grande Fratello di Barbara D'Urso che in confronto il cannagate dell'Isola dei famosi può sembrare una ragazzata. Secondo un servizio di Striscia la notizia, ci sarebbe ...

STRISCIA LA notizia/ Anticipazioni : Pinuccio replica al Presidente della Provincia di Taranto (11 maggio) : Oggi, venerdì 11 maggio 2018, alle 20.35 su canale 5, torna in onda STRISCIA la NOTIZIA: Ficarra e Picone conducono una nuova puntata con tanti servizi dedicati all'attualità e ai reality.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 18:13:00 GMT)

“È morto in auto”. Lutto per Caterina Balivo. La notizia ha sconvolto anche tutta la comunità del paese d’origine della conduttrice : Lutto gravissimo per Caterina Balivo. L’intera cittadina di Trentola Ducenta, nella provincia di Caserta, è ancora sconvolta per quanto accaduto. Un uomo, come raccontano le fonti locali, mentre si trovava all’interno della propria auto a Qualiano, nella provincia di Napoli, ha accusato un malore, probabilmente un infarto, che non gli ha lasciato scampo. Si tratta infatti di Michele Balivo, 39 anni, imprenditore molto conosciuto nella ...

“Tua moglie ha un tumore. E tu…”. Diagnosi choc per i giovani sposi che - proprio in quel momento - stavano affrontando il periodo più bello della loro vita. Poi la notizia talmente assurda da non sembrare vera. La storia triste della ‘coppia più sfortunata al mondo’ : Si erano conosciuti mentre svolgevano con passione la loro professione, quella di insegnanti, e tra loro era subito scattato il più classico dei colpi di fulmine. Una storia d’amore tra i banchi di scuola che aveva visto i due docenti trasformarsi in una coppia sempre più affiatata, fino a decidere di sposarsi e mettere su famiglia insieme. Prima l’arrivo del piccolo Michael, il primogenito, poi la decisione di regalargli un ...

“Chiusura anticipata”. GF 2018 - prima vera notizia choc. “Troppe porcherie all’interno della casa”. Trema Barbara D’Urso : La nuovissima edizione del Grande Fratello Nip (dopo il successo della versione vip) sta attirando tutte le attenzioni che la produzione sperava. Certo è che le attenzioni non sempre sono positive, anzi. Questa edizioni è all’insegna della polemica continua e la stessa Barbara D’Urso è spessp finita sotto “inchiesta” per i ripetuti episodi negativi che di certo non sono adatti a un pubblico televisivo ...

Addio alla “più bella del mondo”. Choc nel cinema. È morta qualche giorno fa ma la notizia del decesso trapela solo ora. L’attrice - bellissima e amatissima - aveva solo 52 anni. Fan e colleghi non si danno pace della gravissima perdita. Strazio vero : È morta. Grave lutto nel mondo del cinema. Una morte inaspettata che strazia il cuore dei suoi cari e dei suoi fan che non si aspettavano di ricevere una notizia Choc come quella della sua morte. L’attrice aveva solo 52 anni e si è spenta nella sua casa negli Hampshire. Il dramma ha avuto luogo lo scorso 16 aprile ma la notizia della morte trapela solo adesso. Pamela Gidley, attrice famosa soprattutto per aver interpretato il personaggio di ...

“La verità su Corona e Silvia Provvedi”. Gossip bomba. La notizia della loro rottura (causa Belen) aveva fatto subito il giro del web. Ma con questi tre nomi in ballo non poteva finire semplicemente così. L’ultimo incredibile sviluppo dell’intrigo amoroso : Facciamo un passo indietro: Fabrizio Corona e Silvia provvedi si sono lasciati. I motivi? Diversi, tra cui Belen. La Rodriguez infatti, che con Corona ha passato alcuni anni, si era incontrata con lui nei giorni scorsi in un lussuoso albergo milanese. Su quell’incontro, subito al centro del Gossip (con Andrea Iannone lontano impegnato con la Moto Gp) il settimanale Chi, sempre vicino alla showgirl argentina, ha spiegato che non è ...

“Non volevano visitarmi. Poi la risonanza e la brutta notizia” : il dramma della star di Grey’s Anatomy - alla prese con una scoperta davvero triste. E le accuse a quel medico che per mesi le ha ripetuto : “Sta bene - è solo depressa” : Una notizia che aveva sconvolto i fan mesi fa, quando l’attrice era uscita allo scoperto rivelando pubblicamente di essere stata colpita da una terribile sorpresa in ospedale dopo dei controlli, una diagnosi piovuta all’improvviso dal cielo e che aveva spaventato non poco una star molto amata dal pubblico, che ne segue con passione le gesta sul piccolo schermo. E della quale ora la diretta interessata ha rivelato nuovi ...

Avete più visto le figlie di Cristina Parodi? Hanno 21 e 17 anni e stanno crescendo alla grande : sono la fotocopia della loro meravigliosa mamma e hanno talento da vendere. Ma la vera “notizia” è un’altra. Clamorosa… : Bella, elegante, raffinata: Cristina Parodi, a 53 anni, è un vero spettacolo della natura. Piena di talento, grazia e bellezza, ancora oggi le sue foto in costume fanno invidia alle ventenni. Ovviamente, da una mamma così non potevano che discendere delle figlie meravigliose. Avete mai visto Benedetta ed Angelica Gori, le figlie di Cristina e Giorgio Gori, manager della comunicazione e attuale sindaco di Bergamo? Beh, Benedetta Gori è la ...

“È crisi nera…”. Alla vigilia della arrivo del terzo Royal Baby - arriva la notizia che nessuno voleva sentire. Le cose tra William e Kate vanno male : “Lei soffre tantissimo… inconsolabile”. Nubi su Buckingham Palace : Ormai è stato attivato il count down, tutto è pronto per l’arrivo del terzo Royal Baby e i sudditi della corona inglese non stanno più nella pelle. Soprattutto perché nessuno ha comunicato di che sesso sarà il bebè in arrivo. Nella puntata del 22 aprile di Domenica in c’è stato un lungo servizio dedicato proprio all’evento in cui sono stati raccontati i cerimoniali della corona, le tradizioni e ricordando le precedenti ...

Svolta della Corea del Nord : "Stop a test missilistici e nucleari" | Trump : grande notizia : La Corea del Nord ha annunciato che, a partire dal 21 aprile, sono terminati i suoi test nucleari e missilistici. La decisione è stata presa dopo una riunione plenaria del comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea che ha espresso la volontà di concentrarsi sulla crescita economica.

Svolta della Corea del Nord : "Stop a test missilistici e nucleari" | Trump : grande notizia : La Corea del Nord ha annunciato che, a partire dal 21 aprile, sono terminati i suoi test nucleari e missilistici. La decisione è stata presa dopo una riunione plenaria del comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea che ha espresso la volontà di concentrarsi sulla crescita economica.