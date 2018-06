La nazionale argentina cede alle minacce | e Hamas ringrazia

Minacce alla nazionale argentina : annullata la partita amichevole a Gerusalemme : La partita amichevole prevista per il 9 giugno a Gerusalemme che avrebbe visto scontrarsi sul campo la nazionale argentina contro quella israeliana è stata annullata per via di Minacce alla nazionale di Messi, ritenute dunque credibili da parte delle autorità israeliane. Nonostante i tentativi di salvare la partita, la ministra dello sport Miri Regev ha affermato che la partita è stata annullata per ragioni di sicurezza. Le Minacce I giocatori ...

Mondiali - Macri saluta nazionale argentina prima della partenza : Il presidente argentino Mauricio Macri ha salutato la nazionale di calcio del suo paese che si recherà a Barcellona per continuare la preparazione per la Coppa del Mondo di Russia 2018. Macri ha fatto visita alla squadra nel centro sportivo che l’Associazione Argentina di Calcio (AFA) ha nella città di Ezeiza vicino Buenos Aires. Il presidente ha ricevuto in regalo una maglia dell’Argentina ed ha parlato per qualche minuto con il ...

Argentina - Macri chiede aiuto al Fondo Monetario Internazionale : Teleborsa, - L' Argentina chiederà un sostegno finanziario al Fondo Monetario Internazionale . Lo ha annunciato il Presidente argentino Mauricio Macri spiegando di aver avviato un colloquio con la ...

