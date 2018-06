La musica italiana perde uno dei suoi maggiori esperti | è morto Paolo De Bernardin ' Se

Pino è - Stadio San Paolo/ Diretta e ospiti : concerto tributo della musica italiana a Pino Daniele : Pino è, concerto tributo musicale a Pino Daniele dallo Stadio San Paolo di Napoli, 7 giugno 2018: Diretta e ospiti. Biagio Antonacci, Eros Ramazzotti, Antonello Venditti sul palco.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 07:05:00 GMT)

Monza celebra la musica italiana : Riki - Braschi e Irama al premio Mima 2018 : Riki, il monzese Irama, Braschi, Marracash, Guè Pequeno sono i nomi svelati fino ad ora per il premio Mima 2018, il Monza Italian Music Awards che venerdì 20 luglio all'autodromo nel parco di Monza ...

Wind Music Awards - stasera i premi della musica italiana su Rai Uno con Carlo Conti e Vanessa Incontrada : I Wind Music Awards , i premi della Musica italiana, verranno trasmessi stasera su Rai Uno in prima serata e martedì prossimo, 12 giugno, vedranno la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada . ...

musica in TV - stasera e domani in scena all’Arena di Verona gli Wind Music Awards - i premi della musica italiana. Domani sera e il 12 Giugno la differita su Rai Uno : Il logo dell’edizione 2018 degli Wind Music Awards. Un tempo l’estate di Musica in TV cominciava con il Galà del Festivalbar, dove in una grande piazza italiana (in genere Piazza Duomo a Milano, il Prato della Valle di Padova o Piazza Plebiscito a Napoli), sempre gremita di gente in ogni angolo, si assisteva alla promozione dei singoli sul mercato per la bella stagione da parte di stelle della Musica italiana e internazionale. ...

RAI 1 * WIND MUSIC AWARDS : Le grandi stelle della musica italiana ritornano nell'Arena di Verona il 5 e il 12 giugno - : Tra i "Premi live" un riconoscimento sarà riservato anche agli spettacoli non MUSICali , sezione Cinema Italiano e sezione Teatro, che nel periodo di riferimento hanno ottenuto il maggior numero di ...

Concerti - opera - balletto. Al via un'estate italiana a suon di musica : Nella ricchissima offerta del festival campano troviamo anche recital pianistici, spettacoli di danza , atteso il 4 luglio Bill T. Jones, , un concerto con Paolo Fresu. Il 3 luglio di inaugura nella ...

Pippo Caruso - morto il ‘D’Artagnan’ della musica italiana : Pippo Caruso, storico direttore d’orchestra della Rai e del Festival di Sanremo si è spento a 82 anni: la notizia della sua morte è stata diffusa da Pippo Baudo, che con Caruso lavorato lungamente e che si è detto “distrutto per la perdita di un carissimo amico”. “Era un maestro dolcissimo, era amatissimo dai suoi musicisti. Ha segnato la storia della nostra canzone, un’epoca importante dello spettacolo e della ...

Ridi - Roma : gli Arctic Monkeys citano Mina e travolgono tutti nella prima data italiana - musica - Spettacoli : 'Adesso, arriva lui'... intona Alex Turner , durante il concerto, per un paio di volte, citando Mina e usando le parole di L'importante è finire di Cristiano Malgioglio , per introdurre qualche ...

Mi Ami e Wired Fest - tanta musica italiana - dai Prozac + a Francesca Michielin : Al Wired Fest, la kermesse dedicata alla scienza, ha in programmaanche concerti gratis nel segno della contaminazione: nomi come Calibro 35 , stasera, e Gemitaiz , domani, . I primi da poco usciti ...

“In terapia intensiva”. musica italiana in ansia : è Vasco Rossi a dare la notizia del suo collega e amico finito in ospedale : Un malore lo ha colpito durante le prove a Lignano Sabbiadoro in vista del pRossimo tour di Vasco Rossi, il “VascoNonStop”: la notizia è stata data dall’entourage dello stesso rocker di Zocca per mezzo di un post pubblicato sul sito ufficiale. ”Durante le prove del VascoNonStop a Lignano, il Gallo (Claudio Golinelli) è stato colpito da un improvviso malore e da ieri è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di ...

Giorgio Gaber - il cantastorie scomodo della musica italiana : Gli ultimi anni, quando la malattia che lo aveva colpito nel 1997 si fece sempre più acuta, si dedicò alla registrazione di album, interrompendo la sua scia di spettacoli teatrali. Il grande lascito ...

Napoli in lutto - è morto un pezzo di storia della musica italiana Video : La citta' di Napoli, così come tutta Italia, si è fermata di fronte ad una notizia drammatica e che sicuramente lascera' un velo di tristezza in tutti quanti. Si è spento, infatti, un vero e proprio cimelio della musica italiana lasciando una sensazione di vuoto in tutti gli amanti di questa profonda arte. La celebre cantante Maria Rosaria Pariso, meglio conosciuta come la regina del Festival di Napoli Maria Paris, si è spenta all'eta' di 86 ...

Sul palco del Primo maggio la buona musica italiana di oggi : Piove, ma il Concertone del Primo maggio , organizzato come tutti gli anni dalle Confederazioni sindacali, CGIL, CISL e UIL, non si ferma: dalle 15 andrà in scena quello che senza dubbio è l'...