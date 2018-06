La Lega verso l' exploit | trema FI Il Pd regge | timori tra i 5 Stelle Voto amministrativo

La Lega verso l'exploit - trema FI Il Pd regge - timori tra i 5 Stelle Voto amministrativoi : tutte le sfide : Domenica 10 giugno i cittadini di 761 comuni italiani sono chiamati alle urne per eleggere i sindaci e i consigli comunali. Le elezioni amministrative 2018 coinvolgono 6.749.654 cittadini. In caso di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci, si voterà domenica 24 giugno Segui su affaritaliani.it

Calciomercato - l'Inter guarda ai giovani : contatti per Bamba e Gonzalez. Puscas verso il Leganes : Non solo grandi nomi: l'Inter è al lavoro anche sul mercato dei giovanissimi. Due, in particolare, stanno tenendo impegnata nelle ultime ore la dirigenza nerazzurra: Nicolas Gonzalez e Jonathan Bamba, ...

SONDAGGI ELEZIONI COMUNALI 2018/ Verso le Amministrative : Lega-M5s - cala la fiducia su durata del Governo : SONDAGGI ELEZIONI Amministrative 2018: COMUNALI Imperia, sfida tra Centrodestra, Pd e M5s, ma spunta il caso Scajola. Indietro M5s nei dati pre-silenzio elettorale: intenzioni di voto (Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 17:25:00 GMT)

SONDAGGI ELEZIONI COMUNALI 2018/ Verso le Amministrative : Lega sfiora il 25% - Berlusconi crolla sotto il 10% : SONDAGGI ELEZIONI Amministrative 2018: COMUNALI Treviso, sfida tra Centrodestra di Conte e il sindaco uscente Pd Manildo. Indietro M5s nei dati pre-silenzio elettorale: intenzioni di voto (Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 14:17:00 GMT)

Diritti tv - ora la bocciatura di MediaPro è definitiva : Lega di A verso il ritorno a Sky : Con MediaPro adesso è davvero finita: la Serie A può tornare da Sky. Anche l’ultimo tentativo di tornare in gioco da parte degli spagnoli con delle garanzie “alternative” è stato respinto, perché ritenuto insufficiente. Il miliardo promesso da Barcellona in realtà non è mai arrivato, dopo la guerra senza quartiere scatenata dalla pay-tv di Murdoch, e così alla fine alla Lega calcio non è rimasto che confermare la risoluzione del contratto già ...

Centrodestra in crisi - Berlusconi preoccupato/ Forza Italia - parlamentari migrano verso maggioranza M5s-Lega? : Berlusconi preoccupato, Salvini vuole prendersi il Centrodestra: ultime notizie, tensione in casa Centrodestra, tra l'alleanza Lega-M5s e l'opa su Forza Italia(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 20:37:00 GMT)

Economia - spunta Giovanni Tria La Lega e il M5S verso l'accordo Vertice Conte - Salvini - Di Maio : Per il ministero dell'Economia, al posto di Paolo Savona, spunta il nome di Giovanni Tria, presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione e professore ordinario di Economia politica all'università di Tor Vergata Segui su affaritaliani.it

Giovanni Tria verso il ministero dell'Economia : Lega-M5s - il governo sta per nascere. Paolo Savona resta in squadra : Professore ordinario di Economia politica all'Università di Roma Tor Vergata, sarebbe in grado di intercettare l'ok di Sergio Mattarella . In questo intricato domino, ovviamente, fari puntati anche ...

Economia - spunta Giovanni Tria La Lega e il M5S verso l'accordo Governo - restano i nodi Fdi e Savona : Per il ministero dell'Economia, al posto di Paolo Savona, spunta il nome di Giovanni Tria, presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione e professore ordinario di Economia politica all'università di Tor Vergata Segui su affaritaliani.it

Governo - Savona verso la rinuncia Veto del M5S su Fdi nel governo Governo Lega-M5S - le ultimissime : "Paolo Savona è pronto a ritirasi per far partire il Governo Lega-M5S". L'indiscrezione arriva nel primo pomeriggio ad Affaritaliani.it da uno dei massimi esponenti del Carroccio impegnato in queste ore nella trattativa con i grillini. L'economista sardo non accetterà la guida... Segui su affaritaliani.it

BERLUSCONI PREOCCUPATO - SALVINI LO CHIAMA/ Centrodestra unito? Forza Italia teme “fuga” Lega verso M5s : BERLUSCONI PREOCCUPATO, SALVINI vuole prendersi il Centrodestra: ultime notizie, tensione in casa Centrodestra, tra l'alleanza Lega-M5s e l'opa su Forza Italia(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 14:30:00 GMT)

Governo - verso l'accordo Lega-5s. E riparte il totoministri : La casella vacante dell'Economia dovrebbe essere riempita da Pier Luigi Ciocca , ex vicedirettore di Bankitalia con incarichi in Bce. Per Matteo Salvini e Luigi Di Maio le carte non dovrebbero ...

Governo - ancora un tentativo di Lega e 5s. Calenda 'Spingono l Italia verso il default' : Ovvero: un esecutivo guidato dal professore Giuseppe Conte con Paolo Savona non più all'Economia. Da Salvini, che oggi fa tappa in Lombardia con il suo infinito tour elettorale, potrebbe rispondere ...

Lega - MATTEO SALVINI COSA FARÀ?/ Alleanza verso Elezioni : M5s o Forza Italia - “da Berlusconi troppi insulti..” : LEGA, COSA farà MATTEO SALVINI? Saltato il governo del cambiamento, il Carroccio è in bilico tra l'Alleanza di Centrodestra e l'asse con il Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 20:52:00 GMT)