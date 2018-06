La grande occasione di Cecchinato | battere Thiem al Roland Garros

Giovanni Malagò : 'Finalmente lo sport ha la grande occasione : può crescere valorizzando l'attività scolastica' : 'Lo sport nella scuola è la madre di tutte le battaglie'. Giovanni Malagò non ha dubbi e rispolvera una frase scritta in cima al suo programma per la rielezione a presidente del Coni. In questo senso non ...

Claudio Fava/ Chi è il figlio di Pippo? grande occasione per Dario Aita (Prima che la notte) : Claudio Fava, il figlio del noto giornalista Pippo Fava è interpretato da Dario Aita nel film in onda su Rai Uno per la regia di Daniele Vicari. (Prima che la notte)(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 20:47:00 GMT)

Ariana grande : il messaggio ai fan in occasione del primo anniversario dell'attacco alla Manchester Arena - LEGGI : Esattamente un anno fa, veniva scritta una delle pagine di cronaca più drammatiche legate al mondo della musica e dello spettacolo: un attacco suicida avvenuto alla Manchester Arena al termine del concerto della cantante statunitense Ariana Grande portava ...

Giro d’Italia 2018 - Domenico Pozzovivo da podio. E’ la grande occasione. Zoncolan determinante - esperienza decisiva per la terza settimana : Questa è davvero l’occasione della vita, una chance unica e irripetibile, assolutamente da cogliere per riscrivere la storia e regalarsi qualcosa di leggendario in una carriera onesta e comunque di spessore. Domenico Pozzovivo è in piena corsa per salire sul podio del Giro d’Italia 2018: a metà della Corsa Rosa, infatti, il lucano è quarto in classifica a 1’18” dal leader Simon Yates e ha appena 14 secondi di distacco da ...

Gigi e Ross : «Per noi 'Scanzonissima' è la grande occasione» : Vogliamo conquistare il mondo. Siamo meridionali atipici. Dobbiamo alzare la media: vogliamo lavorare». Gigi : «Esatto! Il nostro lavoro è un divertimento. Fare assieme qualcosa che abbiamo voluto ...

Spal - Gomis : 'Ci giochiamo qualcosa di molto importante. Per me è una grande occasione' : Alfred Gomis , portiere della Spal , è intervenuto a Sky Sport prima del match contro il Benevento : 'Sono contento, per me è una grande occasione. Ci stiamo giocando qualcosa di molto importante. Abbiamo rispetto per il Benevento, ma ce la dobbiamo mettere ...

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Capocannoniere Immobile : la grande occasione di Ciro! (35^ giornata) : CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: Immobile rimane il Capocannoniere del campionato anche nella 35^ giornata. Le certezze giallorosse dopo gli anticipi. (Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 19:52:00 GMT)

DIRETTA/ Cuneo Monza (risultato live 0-0) streaming video e tv : grande occasione per Mendicino : DIRETTA Cuneo Monza: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I piemontesi sperano ancora nella salvezza DIRETTA, brianzoli già ai play off(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 16:57:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - l’occasione di Mattia Cattaneo. Un grande talento ancora in cerca della consacrazione : Al Giro d’Italia 2018 Mattia Cattaneo avrà l’occasione di trovare il grande acuto da professionista che ancora non ha raggiunto. Infatti il 27enne lombardo ha conquistato fino ad ora una sola vittoria da professionista: nella terza tappa del Giro di Provenza 2017, un risultato non particolarmente prestigioso. Eppure questo ragazzo da dilettante aveva mostrato un grande talento ed era riuscito a conquistare la Maglia Rosa nel Giro Under 23 ...

“Tu…”. Sbam! grande Fratello - Matteo Gentili asfalta Paola Di Benedetto (e Monte). Per Barbara D’Urso l’occasione è troppo ghiotta e tra i due ex scatta il faccia a faccia : pubblico e inquilini in delirio per le parole del tradito : Inizia col botto la seconda puntata del ”Grande Fratello 15”. Una sorta di revival dell’edizione Vip, che aveva visto protagonisti Cecilia Rodriguez e Francesco Monte, all’epoca fidanzato della sorella di Belen. Proprio all’interno della casa del Gf la coppia aveva rotto in diretta e Chechu si era sentita pronta di iniziare la sua frequentazione con il ciclista Ignazio Moser. A quasi cinque mesi di distanza ...

L'informazione italiana e la grande occasione dell'opposizione al populismo qualunquista : Non sappiamo ancora quando nascerà, con che formula nascerà, con che idea nascerà, con che premier nascerà, con che equilibri nascerà ma sappiamo che, qualunque sia il governo che prenderà forma nelle ...

BTp sempre più distanti dai Bonos : la grande occasione perduta dall’Italia : Nelle ultime settimane i titoli del Tesoro hanno continuato a perdere terreno nei confronti di quelli di Spagna e anche del Portogallo, cioè degli strumenti che sono confrontabili in modo più direttoFra i due titoli di Stato 50 centesimi. Sono «troppi» secondo UniCredit, ma recuperare a breve è difficile. Il caso Portogallo...

"Bisogna credere nella Formula E : è una grande occasione per le città" : Chi pensa che la Formula-E sia un’occasione solo per il Motorsport sbaglia di grosso: a guadagnarci sono anche le città che la ospitano, e non solo in termini di lustro e prestigio ma soprattutto come opportunità per ‘rimettersi in forma’. Ecco perché l’appuntamento di domenica prossima è particolarmente importante per Roma. La pensa così Michela Cerruti, ex pilota automobilistica ...

Equitazione - Salto Ostacoli : i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La grande occasione per l’Italia - due chance da medaglia tra team e individuale : Il CIO ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per l’Equitazione, specialità Salto Ostacoli. Le gare che assegneranno le medaglie olimpiche saranno due: la prova individuale e quella destinata alle squadre. La qualificazione è ristretta a 75 atleti, di cui 3 spettano di diritto al Giappone, in qualità di Paese ospitante. Andiamo dunque ad analizzare i criteri per qualificarsi a Tokyo 2020. QUANTI ATLETI ...