La giustizia in Italia è solo per i ricchi

Acque reflue - Corte di giustizia Ue multa l’Italia : 25 milioni di euro subito e altri 30 ogni 6 mesi di ritardo nell’adeguamento : Venticinque milioni di euro subito, più altri 30 ogni sei mesi di ritardo nella messa a norma di oltre 100 centri urbani o aree sprovvisti di reti o sistemi di trattamento delle Acque reflue. Costano care le Acque fognarie all’Italia, per la seconda volta dal 2012. La Corte di giustizia Ue ha imposto una maxi-multa fortettaria facendo notare che a distanza di anni dalla prima sentenza, il numero degli agglomerati non conformi si è ridotto ...

Ambiente - acque reflue : la Corte di giustizia Ue condanna l’Italia a una maxi multa : condanna per l’Italia da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea per aver tardato ad attuare il diritto dell’Unione in materia di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane. L’Italia deve versare una somma forfettaria di 25 milioni di euro e una penalità di oltre 30 milioni per ciascun semestre di ritardo. La Corte aveva già constatato una prima volta in una sentenza del 2012 l’inadempimento dell’Italia, che alla ...

Governo - Salvini : “Mattarella ci dia la data del voto e gli italiani faranno giustizia” : “Questo è il mio appello: Sergio Mattarella ci dia la data del voto e gli italiani faranno giustizia su quello che è successo”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando a Pisa. “Mattarella ci dica come uscire dallo stallo: abbiamo rinunciato a posti, poltrone, presidenze e ministeri. Ci hanno sempre detto no”. L'articolo Governo, Salvini: “Mattarella ci dia la data del voto e gli italiani faranno ...

Commissione Ue - L'Italia deferita alla Corte di giustizia per i livelli di PM10 : La Commissione europea ha preso provvedimenti nei confronti di sette stati membri per due distinte violazioni alle norme comunitarie in materia di inquinamento atmosferico e omologazione delle autovetture.Inquinanti troppo alti: sei stati deferiti. La prima misura consiste nel deferimento di Francia, Germania, Ungheria, Italia, Romania e Regno Unito alla Corte di giustizia Ue, "per il mancato rispetto dei valori limite per la qualità ...

Scorie nucleari - l’Italia rischia sanzioni dalla Corte di giustizia Ue : Smaltimento di Scorie nucleari (foto: LaPresse) L’Italia finisce davanti alla Corte di giustizia europea per non avere trasmesso per tempo alla Commissione europea il suo programma di gestione delle Scorie nucleari. Ora il paese rischia una multa se non rimedierà in tempo utile. Roma avrebbe dovuto spedire a Bruxelles il suo programma nazionale per combustibile esaurito e rifiuti radioattivi entro il 23 agosto del 2015. ll documento però ...

Smog : l’UE deferisce l’Italia alla Corte di giustizia per l’inquinamento da PM10 : La Commissione Europea ha deferito alla Corte di Giustizia l’Italia, insieme alla Romania e all’Ungheria, a causa dei “persistenti elevati livelli” di PM10, e la Francia, la Germania e il Regno Unito per il mancato rispetto dei limiti relativi al biossido di azoto. Per quanto riguarda l’Italia, in 28 zone (tra cui le regioni Lombardia, Veneto, Piemonte e Lazio), i limiti giornalieri di legge relativi al particolato ...

Forza Italia accusa Lega e M5S : 'Sulla giustizia un programma manettaro' : Il conflitto d'interesse è sbiadito, ma sul fronte delle giustizia il contratto di governo M5S-Lega è 'molto manettaro'. A sostenerlo è il portavoce dei gruppi di Forza Italia Giorgio Mulè che a Radio ...

Nucleare - l'Italia finisce davanti alla Corte di giustizia europea : Alessandro Farruggia Roma 16 maggio 2018 " Sui rifiuti nucleari il nostro Paese usa la politica dello struzzo. Neghiamo il problema. Lo rinviamo. Nel caso migliore promettiamo, come ha fatto ripetutamente per quanto gli compete il ministro Calenda, ma poi come Paese non manteniamo. E ...

Xylella - Pm10 e rifiuti nucleari : l’Italia deferita (tre volte) alla Corte di giustizia europea Scorie : mappa segreta dei siti : Al giudizio della Corte di Lussemburgo per non aver pienamente applicato le misure europee, che prevedono, l’abbattimento delle piante malate. Violate anche le norme europee antismog per lo sforamento dei valori del biossido di azoto