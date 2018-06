La Corte Ue riconosce i matrimoni omosessuali

vanityfair

(Di venerdì 8 giugno 2018) «Ai sensi delle regole sulla libera circolazione delle persone», i Paesi membri dell’Unione europea non possono ostacolare il soggiorno del coniuge, anche se extracomunitario o dello stesso. Lo ha stabilito ladi giustizia europea, con una sentenza storica pronunciata il 5 giugno 2018. Di fatto ha così riconosciuto i, sottolineando che tale diritto dev’essere garantito anche dagli stati che non permettono le nozze tra persone dello stesso sesso. Ad oggi sono 14 su 27 i Paesi dell’Ue che hanno introdotto ilo egualitario. La sentenza arriva in seguito al ricorso presentato da un cittadino rumeno Relu Adrian Coman. La Romania, suo paese d’orgine, aveva infatti negato al marito, Robert Clabourn Hamilton, cittadino americano, con cui si è unito ino a Bruxelles nel 2010 il diritto di soggiornare in Romania perché, secondo ...