La Confessione | Oliviero Toscani ospite di Peter Gomez | “Foto choc con ragazza

(Di venerdì 8 giugno 2018) “L’ho scelta tra 40 ragazze anoressiche, lei mi colpì perché aveva una faccia arrogante”. A La, stasera alle 23:30 su Nove, il fotografodi, torna sulla fotodella giovane indossatrice anoressica che sconvolse il mondo della moda. “Ha ricevuto molto critiche per l’immagine dellamessa a nudo in quello stato”, ricorda il giornalista. Erano i tempi delle prime modelle ‘pelle e ossa’ eammette: “Siccome i designer non amano le donne, ma i vestiti; su un corpo magro il vestito è sempre bello. Le modelle diventavano sempre più inguardabili”. “Magre”, specifica il conduttore. “Magre”, ribadisce il fotografo: “Mi dico: ‘Bisogna far qualcosa’. Feci questa campagna per una ditta di cui non ricordo nemmeno più il nome: budget zero – continua , un manifesto a Milano e uno a Roma, una doppia pagina su La ...