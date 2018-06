La Confessione | Daniela Santanchè | “L’Islam mi ha condannata a morte | ricevo minacce e

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 giugno 2018) “Sono ancora sotto minaccia degli integralisti islamici”. A ‘La’, stasera alle 22:50 su Nove,racconta a Peter Gomez la sua battaglia con l’Islam integralista. “Per i suoi attacchi all’Islam le è arrivata una fatwa, cioè una condanna. Ha avuto paura?”, chiede il giornalista. “Ho avuto paura in una sola occasione – ricorda la ‘Pitonessa’ – quando sotto casa mia a Milano ho vissuto insieme a mio figlio una sorta di guerriglia urbana, con 50 persone armate di cacciavite e coltelli fuori casa”. La Santanché ammette: “Per un attimo ho avuto paura, sì”. “Oggi gira ancora scortata?”, domanda Gomez. “Tenga conto che non c’è settimana, dieci giorni, che io non riceva lettere minatorie o fatwe”, rivela la deputata di Fratelli d’Italia. “Quelle persone coi coltelli, sotto casa sua, chi erano?”, incalza il direttore de ...