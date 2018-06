Kim Jong-un verso Singapore | sarà scortato da caccia cinesi

Trump ha detto che inviterà Kim Jong-un negli Stati Uniti - se l’incontro del 12 giugno andrà bene : Giovedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tenuto una conferenza stampa alla Casa Bianca dopo un incontro con il primo ministro giapponese Shinzo Abe, e ha detto che inviterà «certamente» il dittatore nordcoreano Kim Jong-un negli Stati Uniti The post Trump ha detto che inviterà Kim Jong-un negli Stati Uniti, se l’incontro del 12 giugno andrà bene appeared first on Il Post.

Il nuovo uomo di Kim Jong-un in Siria è una nostra vecchia conoscenza : Roma. Poche ore dopo lo storico arrivo nello Studio Ovale di Kim Yong-chol, braccio destro del leader nordcoreano Kim Jong-un, ex capo del Bureau dello spionaggio nordcoreano e ritenuto responsabile degli attacchi della Corea del nord contro il Sud del 2010, un’altra notizia rilanciata dall’agenzia

Incontro Trump-Kim Jong Un : Dennis Rodman farà da mediatore per aiutare il presidente USA : Dennis Rodman, ex cestista dei Chicago Bulls e grande amico di Kim Jong Un, farà da mediatore nell’Incontro con Donald Trump e il dittatore coreano Il 12 giugno, a Singapore, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il dittatore coreano Kim Jong Un si troveranno l’uno di fronte all’altro, per un summit storico. L’argomento del dialogo fra i due saranno le politiche nucleari intraprese dalla corea che gli USA vorrebbe far cessare. A dare ...

L’incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un si terrà a Singapore il 12 giugno - infine : L’incontro tra il presidente statunitense Donald Trump e il dittatore nordcoreano Kim Jong-un alla fine si terrà. La portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, ha annunciato che i due leader si vedranno al Capella Hotel dell’isola di Sentosa, a Singapore, The post L’incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un si terrà a Singapore il 12 giugno, infine appeared first on Il Post.

USA preoccupati dai piani di Assad per incontrare Kim Jong-un - : Gli Stati Uniti sono preoccupati dalle notizie relative ad un possibile incontro tra il presidente siriano Bashar Assad e il leader nordcoreano Kim Jong-un, ha dichiarato un funzionario del ...

INCONTRO TRUMP-Kim Jong UN A SINGAPORE/ Casa Bianca conferma data del 12 giugno : INCONTRO TRUMP-KIM a SINGAPORE il 12 giugno: Casa Bianca conferma summit Usa-Corea del Nord, denuclearizzazione dello Stato asiatico all'ordine del giorno(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 00:03:00 GMT)

Donald Trump e Kim Jong Un si incontreranno il 12 giugno a Singapore : La Casa Bianca ha confermato che l'incontro tra il presidente americano, Donald Trump, e il leader nordcoreano, Kim Jong-Un, si terrà il 12 giugno alle 9 del mattino (ora locale, le 3 in Italia) a Singapore.

Il presidente siriano Bashar al Assad incontrerà Kim Jong-un - dice l’agenzia di stampa nordcoreana : Secondo l’agenzia di stampa nordcoreana KCNA – Korean Central News Agency, l’agenzia di stampa controllata dal regime – il presidente siriano Bashar Assad ha annunciato che andrà in Corea del Nord per incontrare il dittatore Kim Jong-un. Secondo KCNA, Assad avrebbe espresso The post Il presidente siriano Bashar al Assad incontrerà Kim Jong-un, dice l’agenzia di stampa nordcoreana appeared first on Il Post.

USA - confermato l'incontro tra Trump e Kim Jong-un a Singapore : ...

Il vertice Trump-Kim Jong-un confermato per il 12 giugno a Singapore : Teleborsa, - Si fa. No, non si fa. Un'altalena di annunci contraddittori. Ma ora c'è la conferma da parte americana. Donald Trump incontrerà il leader nord coreano Kim Jong-un il 12 giugno a Singapore ...

Trump : ‘Vertice con Kim Jong-un si terrà il 12 giugno a Singapore. Sarà un successo’ : Il dialogo con la Corea del Nord Sarà “un processo che inizierà il 12 giugno a Singapore” e che “alla fine Sarà coronato dal successo”. Arriva da Donald Trump in persona la conferma che il vertice con Kim Jong-un si terrà. Dopo aver ricevuto alla Casa Bianca il braccio destro di Kim, Kim Yong Chol, giunto a Washington per recapitare la lettera del leader nordcoreano che spiana la strada allo storico summit, il presidente ...

Trump ha riconfermato che il 12 giugno incontrerà Kim Jong-un : Il presidente americano Donald Trump ha riconfermato che il 12 giugno incontrerà Kim Jong-un. L’incontro era stato deciso a marzo, ma a fine maggio Trump aveva cancellato l’impegno accusando Kim e le autorità nordcoreane di aver diffuso dichiarazioni “ostili” in vista dell’incontro. The post Trump ha riconfermato che il 12 giugno incontrerà Kim Jong-un appeared first on Il Post.

Corea del Nord - Trump incontra Kim Jong-Un/ Ultime notizie - "Ci vediamo il 12 giugno a Singapore" : Corea del Nord, Trump incontra Kim Jong-Un: "Ci vediamo il 12 giugno", si terrà a Singapore l'atteso vertice tra i leader di Usa e Pyongyang. Le Ultime notizie(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 23:15:00 GMT)

Trump ci ripensa : confermato per il 12 giugno il summit con Kim Jong-un : Donald Trump incontrerà Kim Jong-un il 12 giugno a Singapore: lo ha confermato lui stesso dopo l'incontro alla Casa Bianca con il braccio destro del