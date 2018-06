Kendall Jenner | ecco cosa sta succedendo tra la modella e il fratello di Gigi e Bella

Kendall Jenner : baci infuocati con il fratellino di Gigi e Bella Hadid : What?! The post Kendall Jenner: baci infuocati con il fratellino di Gigi e Bella Hadid appeared first on News Mtv Italia.

NBA – Ben Simmons e Kendall Jenner sono fidanzati : spunta il VIDEO che li ritrae insieme in discoteca : Ben Simmons e Kendall Jenner sono fidanzati: il VIDEO dei due insieme dopo la discoteca spopola su internet In questa stagione i Sixers hanno trovato in Ben Simmons il trascinatore che, insieme a Joel Embiid, ha guidato il team fino alle semifinali di Conference, prima di fermarsi contro i Celtics, candidandosi al premio di ROY. Anche fuori dal campo la point guard dei Sixers sembra cavarsela davvero bene. Ben Simmons si sta frequentando con la ...

Il fratello di Tinashe attacca Ben Simmons : “l’hai tradita con Kendall Jenner! Donovan Michell è il ROY!” : Il fratello di Tinashe, ex di Ben Simmons, non ha preso bene la frequentazione del cestista dei Sixers con Kendall Jenner: su Twitter sono volate parole grosse Ben Simmons ha una nuova fiamma? La risposta sembra proprio essere… sì! Il talento dei Sixers è stato più volte paparazzato insieme alla modella Kendall Jenner e il gossip non si è lasciato scappare l’occasione di fare il più classico dei “2+2”. Quando la notizia è diventata di dominio ...

Kendall Jenner è la modella più pagata del 2017 : Per la prima volta dal 2002, Gisele Bundchen non è la modella più pagata al mondo. Kendall Jenner , 22 anni, scala l'annuale classifica di Forbes conquistando il primo posto con i suoi 22 milioni di dollari guadagnati nel 2017. Come li ha ricavati? Si fa presto a fare i ...

Kendall Jenner : ci sarebbe un altro giocatore di basket nel suo cuore - ecco chi è il presunto fidanzato : Un debole per i cestisti The post Kendall Jenner: ci sarebbe un altro giocatore di basket nel suo cuore, ecco chi è il presunto fidanzato appeared first on News Mtv Italia.

Kendall e Kylie Jenner : il fratello Brody rivela che non hanno mai risposto all’invito al suo matrimonio : Oh oh The post Kendall e Kylie Jenner: il fratello Brody rivela che non hanno mai risposto all’invito al suo matrimonio appeared first on News Mtv Italia.

NBA – Ben Simmons e Kendall Jenner stanno insieme? Ecco la nuova sexy fidanzata della stella dei Sixers [GALLERY] : Ben Simmons paparazzato insieme alla modella Kendall Jenner: è nata una nuova coppia nel mondo dell’NBA? Messi alle spalle gli infortuni della scorsa stagione, Ben Simmons ha trascinato i Sixers fino alle semifinali di Conference, prima di fermarsi contro i Celtics, candidandosi al premio di ROY. Anche fuori dal campo il playmaker dei Sixers sembra cavarsela davvero bene. Ben Simmons si starebbe frequentando con la modella Kendall Jenner, già ...

Kendall Jenner stira una parete (e la pancia) con Photoshop : In mutande, seno coperto dalle braccia, è seduta sulla vasca da bagno e beve un bicchier di vino: ecco l’ultima foto sexy (come molte altre in realtà) pubblicata da Kendall Jenner su Instagram. Una foto che sta facendo discutere e ridere la rete perché persino lei che è filiforme, modella richiestissima, perennemente sulla cresta dall’onda, ha evidentemente usato Photoshop, e anche molto male. Ecco ...

Da Ariana Grande a Kendall Jenner - tutti i gossip del weekend : Un giro del mondo tra le storie più appassionanti del weekend: da Milano a Cannes, con passaggio obbligato a Londra, dove non si aspetta altro che il Royal Wedding. Festa della mamma a casa Ferragni, con tanto di bisnonna Il piccolo Leone ha conosciuto la nonna della mamma, occasione per una foto di quattro generazioni insieme e festeggiare tutte le mamme. Non solo lavoro per Chiara Ferragni al rientro in Italia a un mese e mezzo dalla nascita ...

Kendall Jenner supersexy a Cannes - sotto il vestito...niente Foto : Kendall Jenner più sexy che mai. La sorellina di Kim Kardashian ha sfilato al Chopard event a Cannes e il suo outfit mozzafiato non sarebbe passato inosservato. Le sorelle Kardashian in...

Kendall Jenner - nude look a Cannes : Il palcoscenico è quello del red carpet del Secret Night party, messo in scena da Chopard nella quarta serata, quella di venerdì, della 71esima edizione del Festival di Cannes. E lo scandalo – per così dire – è in agguato. A portare una ventata di pruderie sulla Croisette è la top model Kendall Jenner, appena approdata sulla Croisette TUTTE LE STAR AL PARTY DI CHOPARD: Sfoglia gallery Tutto merito di ...

Kendall Jenner - l’estate inizia a Cannes : L’estate non è ancora arrivata, ma il il dettaglio meteorologico sfugge completamente alle star in trasferta a Cannes per il Festival del Cinema: come resistere al costume e a giornate fronte mare? Ci riesce bene Kendall Jenner, che il tempo libero lo riserva tutto agli amici, tra brindisi, risate ed equilibrismi, in cima a una trave, nella piscina dell’hotel Cap du Roc di Antibes. Vertigini, evidentemente, la modella non sa cosa ...

Hailey Baldwin : Kendall Jenner ha confessato di aver rubato l’amica alla sorella Kylie : Una volta era la BFF della sorella minore The post Hailey Baldwin: Kendall Jenner ha confessato di aver rubato l’amica alla sorella Kylie appeared first on News Mtv Italia.