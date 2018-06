Juventus | visite mediche per il portiere Perin FOTO

Calciomercato Juventus - visite mediche per Perin : Affare chiuso sulla base di dodici milioni di euro più tre di bonus, Mattia Perin è un nuovo giocatore della Juventus . Trovata l'intesa e limati gli ultimi dettagli, il portiere si è presentato allo ...

Mattia Perin alla Juventus : le FOTO delle visite mediche : Mattia Perin è un nuovo calciatore della Juventus, il portiere è approdato in bianconero dal Genoa, stamane ha svolto le visite mediche visite mediche in corso a Torino, presso il JMedical, per Mattia Perin futuro portiere della Juventus. L’estremo difensore, al Genoa dal 2013, è arrivato ieri nel capoluogo piemontese, l’ufficialità del passaggio in bianconero del portiere classe 1992 dovrebbe arrivare nel pomeriggio. ...

Juventus - Perin-day : visite mediche al JMedical poi l’ufficialità VIDEO : Juventus, Perin-day- Mattia Perin è un nuovo giocatore della Juventus. visite mediche in corso al JMedical, poi il trasferimento in sede per la firma sul nuovo contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi 4 anni. Nel pomeriggio arriverà l’ufficialità dell’operazione. Il portiere guadagnerà circa 2,5 milioni di euro a stagione. L’ARRIVO AL JMedical […] L'articolo Juventus, Perin-day: visite mediche al JMedical poi ...

PERIN ALLA Juventus/ Visite mediche effettuate - prove da erede di Buffon allo Stadium (Ultime notizie) : PERIN ALLA JUVENTUS: il portiere della Nazionale ha effettuato le Visite mediche di rito e si appresta a firmare il contratto che lo legherà ai bianconeri, ora dualismo con Szczesny?(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 15:27:00 GMT)

Juventus - visite mediche per Perin. Benatia ha deciso : resta a Torino : Torino - Il giorno dopo l'ultima partita della stagione del calcio italiano, l'amichevole tra Italia e Olanda giocata all'Allianz Stadium, la Juventus registra l'arrivo di Mattia Perin, che proprio in ...

Perin alla Juventus/ Visite mediche effettuate - il portiere è ormai bianconero - Ultime notizie - : Perin alla Juventus: il portiere della Nazionale ha effettuato le Visite mediche di rito e si appresta a firmare il contratto con i bianconeri.

Perin alla Juventus/ Visite mediche effettuate - il portiere è ormai bianconero (Ultime notizie) : Perin alla Juventus: il portiere della Nazionale ha effettuato le Visite mediche di rito e si appresta a firmare il contratto che lo legherà ai bianconeri, ora dualismo con Szczesny?(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 13:21:00 GMT)

Juventus - Perin : “Juve? Non mi sbilancio”. Fissate le visite mediche di Emre Can : Juventus, Perin- Mattia Perin, intervistato ai microfoni della “Rai Sport”, ha preferito non sbilanciarsi in vista del suo prossimo futuro in bianconero. “NON VOGLIO SBILANCIARMI…” Il portiere ha così commentato: “Juventus? Non mi voglio sbilanciare, ne stanno parlando le due società, non c’è stata alcuna firma. Oggi ero il portiere della Nazionale, dispiace aver subito […] L'articolo Juventus, Perin: ...

Emre Can alla Juventus / Ecco quando è previsto l'arrivo del centrocampista a Torino per le visite mediche : Emre Can alla Juventus, tutto fatto, contratto di 4 anni: ora visite mediche e firma. Primo importante colpo della società di corso Galileo Ferraris per la prossima stagione(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 16:21:00 GMT)

Darmian alla Juventus/ Manca solo l'ufficialità : le cifre dell'affare - già oggi le visite? : Darmian alla Juventus, Manca solo l'ufficialità: le cifre dell'affare, già oggi le visite? La Juventus è ad un passo dal terzino del Manchester United(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 13:10:00 GMT)

Juventus-Emre Can - ora ci siamo : il centrocampista domani in città per le visite mediche : Juventus-Emre CAN- Dopo una lunga telenovela di mercato, la Juventus si prepara a mettere le mani su Emre Can. Secondo le ultime indiscrezioni, il centrocampista tedesco potrebbe arrivare a Torino già domani per sottoporsi alle visite mediche di rito. visite mediche e poi firma sul nuovo contratto. 4 o 5 ANNI DI CONTRATTO Emre Can […] L'articolo Juventus-Emre Can, ora ci siamo: il centrocampista domani in città per le visite mediche ...

Emre Can alla Juventus / Lunedì visite mediche per il centrocampista che arriva in bianconero a parametro zero : Emre Can alla Juventus, Lunedì visite mediche per il centrocampista tedesco con i bianconeri. La firma dovrebbe arrivare su un contratto da cinque anni.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 22:21:00 GMT)

Juventus - arriva Praet. Visite mediche fissate per Emre Can : Juventus, arriva PRAET- Juventus scatenata sul fronte mercato. Come riportato da “SportItalia“, i bianconeri avrebbe chiuso l’operazione Dennis Praet con la Sampdoria. Attesi solamente gli ultimi dettagli e poi l’annuncio ufficiale. Ai blucerchiati andrà il cartellino di Mandragora più un conguaglio economico. Visite mediche Emre CAN Non solo Praet, come noto, la Juventus annuncerà Emre […] L'articolo Juventus, ...