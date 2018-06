Juventus | ufficiale l’acquisto di Perin dal Genoa

Calciomercato Juventus - ufficiale il riscatto di Douglas Costa [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus , ufficiale il riscatto di Douglas Costa – Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Costa de Souza, dalla società tedesca FC Bayern München AG, per un corrispettivo di € 40 milioni pagabili in due esercizi. Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del ...

Supercoppa italiana - ora è ufficiale : Juventus -Milan in Arabia Saudita : ufficiale l'accordo tra la Serie A Tim e l' Arabia Saudita , che ospiterà la Supercoppa italiana durante il prossimo triennio. Accordo da circa 7 milioni annui. L'articolo Supercoppa italiana , ora è ufficiale : Juventus-Milan in Arabia Saudita è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - Buffon-PSG : mercoledì l’annuncio ufficiale : Tutto fatto, il PSG si prepara ad annunciare ufficialmente Gigi Buffon. Secondo quanto riportato dai colleghi di “Sport Mediaset”, mercoledì sarà il giorno dell’annuncio dell’ormai ex portiere bianconero in maglia parigina. Come riportato in mattina, Buffon firmerà un contratto biennale da 20 milioni di euro a stagione. Tutto pronto. Siamo ai dettagli dell’operazione.--Resta un grosso punto interrogativo sulla questione squalifica di Gigi ...