Juventus | Perin non sta nella pelle | “questi sono treni che passano una volta nella vita

: #Perin si sta sottoponendo alle visite mediche con la #Juventus // Perin is currently having a medical at Juventus… - romeoagresti : #Perin si sta sottoponendo alle visite mediche con la #Juventus // Perin is currently having a medical at Juventus… - juventusfc : UFFICIALE: @MattiaPerin è bianconero! ????? ?? #WelcomeToJU ?? - DiMarzio : FOTO | Mattia #Perin è arrivato a Torino: domani le visite mediche con la #Juventus -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Mattiaha commentato il suo trasferimento alla, sottolineando come non avrebbe potuto dire di no ai bianconeri “Questicheunae non potevo rifiutare la. Mi sento pronto, ho passato dei momenti difficili con gli infortuni che mi hanno fatto crescere, diventare uomo e trovare un equilibrio. Arrivo allaall’età giusta“. Foto LaPresse/Giordan Ambrico Lo ha detto Mattiadopo aver firmato il contratto che lo legherà allaper le prossime 4 stagioni. “Ho tanto entusiasmo, arrivo in punta di piedi con la massima umiltà e tanto da imparare ma spero quest’anno di dare il mio contributo alla causa quando serve e di farmi trovare pronto – ha aggiunto il 25enne di Latina al sito del club bianconero – c’è stato un forte interesse da parte della società e quando mi ha ...