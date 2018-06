Juventus | Perin-day | visite mediche al JMedical poi l’ufficialità VIDEO

Mattia Perin alla Juventus : le FOTO delle visite mediche : Mattia Perin è un nuovo calciatore della Juventus, il portiere è approdato in bianconero dal Genoa, stamane ha svolto le visite mediche visite mediche in corso a Torino, presso il JMedical, per Mattia Perin futuro portiere della Juventus. L’estremo difensore, al Genoa dal 2013, è arrivato ieri nel capoluogo piemontese, l’ufficialità del passaggio in bianconero del portiere classe 1992 dovrebbe arrivare nel pomeriggio. ...

Perinetti : 'La Juventus farà di tutto per prendere Chiesa' : E' un portiere che ora è considerato uno dei primi 5 al mondo. Oggi è difficile resistere a certe cifre'. Il tabellone completo della A Le ultime sulla Juventus Juventus Chiesa 1 di 2 Successiva ...

Perin è della Juventus - Tacconi : 'E che ci va a fare - per giocare la Coppa Italia?' : La società torinese, dopo l'addio di Buffon ad un passo dal PSG, conferma la sua politica dei due portieri di primo livello, in potenziale concorrenza fra di loro. Ai liguri 12 milioni più bonus, ...

Calciomercato Juventus - è fatta per Perin : operazione da 15 milioni. Firmerà per 4 anni : Mattia Perin è praticamente il nuovo portiere della Juventus, accordo concluso e ultimi dettagli limati tra Juventus e Genoa, che incasserà dodici milioni di euro più tre di bonus. Quattro anni di ...

Juventus - Allegri blindato : niente Real. Sconcerti su Perin : “Più costante di Donnarumma” : Juventus, Allegri blindato- Nonostante le continue conferme dalla Spagna, la Juventus ha deciso di mettere il veto ad un potenziale addio di Massimiliano Allegri dalla panchina della Juventus. Questo ciò che riporta “Quotidiano.net“. L’odierna edizione di “Don Balon” ha sottolineato la volontà di Florentino Perez di strappare Allegri alla Juventus. Secco no da parte di […] L'articolo Juventus, Allegri ...

Juventus - visite mediche per Perin. Benatia ha deciso : resta a Torino : Torino - Il giorno dopo l'ultima partita della stagione del calcio italiano, l'amichevole tra Italia e Olanda giocata all'Allianz Stadium, la Juventus registra l'arrivo di Mattia Perin, che proprio in ...

Juventus - conferme dell'accordo col Genoa per Perin : Questione di tempo, poco, e poi Mattia Perin sarà un giocatore della Juventus. Negli scorsi giorni, il club bianconero ha raggiunto l'accordo col Genoa, per un importo complessivo di 15 milioni di ...

Juventus - Perin : “Juve? Non mi sbilancio”. Fissate le visite mediche di Emre Can : Juventus, Perin- Mattia Perin, intervistato ai microfoni della “Rai Sport”, ha preferito non sbilanciarsi in vista del suo prossimo futuro in bianconero. “NON VOGLIO SBILANCIARMI…” Il portiere ha così commentato: “Juventus? Non mi voglio sbilanciare, ne stanno parlando le due società, non c’è stata alcuna firma. Oggi ero il portiere della Nazionale, dispiace aver subito […] L'articolo Juventus, Perin: ...

LIVE Calciomercato - le trattative di oggi in DIRETTA : martedì 5 giugno. Perin-Juventus c'e l'accordo - Verdi conferma il passaggio al Napoli : La proposta del club francese è di 3 milioni per il prestito e 24 per il diritto di riscatto , fonte Sky Sport , . 8.46 GENOA: Secondo le indiscrezioni raccolte da 'Sportitalia', Federico Marchetti è ...

