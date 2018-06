Juventus | dalla Spagna | chiuso l’affare Cancelo Il terzino vestirà bianconero

Douglas Costa riscattato dalla Juventus / Calciomercato - ufficiale : brasiliano acquistato a titolo definitivo : Douglas Costa riscattato dalla Juventus, Calciomercato: ufficiale. I bianconeri hanno acquistato a titolo definitivo dal Bayern Monaco l'esterno brasiliano per 40 milioni di euro.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 19:56:00 GMT)

Higuain via dalla Juventus / Calciomercato - Sky Sport : "Nessuna novità sulla cessione del Pipita!" : Higuain via dalla Juventus, Calciomercato: il Pipita si sbilancia e sembra pronto a lasciare i bianconeri. Il calciatore ha sottolineato che gli piacerebbe giocare in Premier League e...(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 18:34:00 GMT)

Gonzalo Higuain sempre più lontano dalla Juventus : 'Sì - mi piacerebbe giocare lì' - è quasi addio : Il futuro di Gonzalo Higuan sempre più lontano dalla Juventus . Il centravanti argentino sarebbe nell'orbita del Chelsea ed è lui stesso a lanciare più di un indizio da Barcellona, ritiro mondiale ...

Marchisio via dalla Juventus / Calciomercato - il Principino vorrebbe rimanere a Torino ma il Monaco... : Marchisio via dalla Juventus, Calciomercato: il Principino vorrebbe chiudere la carriera in bianconero ma il Monaco lo tenta e a Torino non è più indispensabile come una volta.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 12:17:00 GMT)

Higuain via dalla Juventus / Calciomercato - il Pipita si sbilancia : "Mi piacerebbe giocare in Premier League" : Higuain via dalla Juventus, Calciomercato: il Pipita si sbilancia e sembra pronto a lasciare i bianconeri. Il calciatore ha sottolineato che gli piacerebbe giocare in Premier League e...(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 11:51:00 GMT)

Calciomercato Juventus - la bomba dalla Germania : “ecco il colpo per la difesa” : Calciomercato Juventus – La Juventus è scatenata sul mercato, l’intenzione è quella di costruire una squadra strepitosa per la prossima stagione. Come riportato in precedenza da CalcioWeb grande assalto dei bianconeri per Milinkovic-Savic con l’inserimento di tre contropartite ma non è ancora finita, nelle ultime ore bomba che arriva direttamente dalla Germania. La Juventus infatti sarebbe in pole per Jerome Boateng, difensore ...

Darmian a un passo dalla Juventus : Per Matteo Darmian alla Juventus siamo arrivati alle ultime formalità . Il giocatore di Legnano è atteso nei prossimi giorni a Torino per sottoporsi alle visite mediche di routine e diventare ...

Morata al Milan? / Dalla Spagna : rossoneri a un passo da un ex Juventus - ma c'è pure Zaza : Morata al Milan? Dalla Spagna: i rossoneri sarebbero a un passo da un ex attaccante della Juventus, si pensa al bomber del Chelsea ma nel mirino c'è pure Simone Zaza del Valencia.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 09:52:00 GMT)

Juventus - assalto a Ter Stegen. Dalla Spagna sono certi : pronti 80 milioni : Juventus, assalto A TER STEGEN- Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “Don Balon”, la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da 80 milioni per il portiere del Barcellona Marc-Andrè Ter Stegen. AFFARE POSSIBILE? Con Szczesny garanzia per il futuro e con l’imminente arrivo di Mattia Perin, difficilmente la Juventus […] L'articolo Juventus, assalto a Ter Stegen. Dalla ...

Sarri al Chelsea - la bomba di mercato : “il grande colpo può arrivare dalla Juventus” : Sono giornate calde per programmare al meglio la prossima stagione, in particolar situazione in evoluzione per quanto riguarda le panchine. Il Napoli ha messo a segno il colpo Carlo Ancelotti, si è liberato dunque Maurizio Sarri che ha ricevuto un’offerta molto importante dallo Zenit ma la scelta del tecnico è stata quella di aspettare una chiamata dal Chelsea, che è arrivata, l’accordo è ormai ai dettagli, ufficialità prevista a ...

Calciomercato Juventus - dalla Spagna : “quasi fatta per un nuovo centrocampista” [NOME e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – La Juventus non si ferma e ha intenzione di costruire una squadra ancora più importante in vista della prossima stagione. Nel frattempo arrivano novità importanti direttamente dalla Spagna, il futuro di Adrien Rabiot sembra destinato a diventare bianconero. Si allontana infatti il rinnovo del contro con il Psg e starebbe valutando la possibilità di trasferimento in Italia, trattativa considerata dai media in stato ...

Dalla collaborazione tra Spongebob e Juventus nascono le t-shirt #MaiGettareLaSpugna : Ed è questo il motivo per cui Spongebob e Juventus hanno deciso di collaborare insieme e portare questo principio innanzitutto all'interno dei campi di calcio e nello sport in generale. Da ...

Calciomercato Sassuolo - stuzzica Semplici. Idea Mandragora dalla Juventus : Sassuolo - Numerosi i nomi che sono stati accostati ultimamente alla panchina del Sassuolo , fra questi è stato fatto anche quello di Cesare Prandelli . L'ex ct ha una grande voglia di ripartire nel ...