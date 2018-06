Just Cause 4 compare su Steam | annuncio in arrivo all' E3 2018?

Avalanche Studios : gli sviluppatori di RAGE 2 e Just Cause potrebbero essere al lavoro su un gioco non ancora annunciato : Lo sviluppatore di Just Cause 3 e RAGE 2 potrebbe essere al lavoro su un gioco tutto nuovo e non ancora annunciato, stando a quanto riportato da IGN.Avalanche Studios ha offerto un piccolo assaggio del titolo in questione su Twitter, con un hashtag che menziona il suo nuovo franchise. L'immagine off-screen sembrerebbe mostrare uno sparatutto in prima persona.Ultimamente ci sono state interessanti novità in casa Avalanche, il mese scorso, ...

Lords of the Fallen 2 sarà sviluppato da Defiant Studios - lo studio fondato dall'ex game director di Just Cause 3 : Lords of the Fallen 2 sarà sviluppato dai Defiant studios di New York, ha annunciato l'editore CI games.Come riporta Gematsu, Defiant studios è stato fondato nel 2016 da David Grijns, ovvero l'ex capo di Avalanche studios e game director di Just Cause 3. Il team è composto da "veterani con comprovate esperienze nello sviluppo dei giochi AAA più venduti".CI games descrive la sua partnership con Defiant studios come un "passo importante" nella ...

Sconti fino all'86% su Steam per la serie di Just Cause : Se avete voglia di un gioco esplosivo con tantissima azione e siete curiosi di provare per la prima volta Just Cause, abbiamo ottime notizie per voi!Sono comparse sulle pagine di Steam delle interessantissime offerte che riguardano la serie di Just Cause di Avalanche Studios, ovvero gli sviluppatori attualmente impegnati nei lavori per RAGE 2.Gli Sconti sullo store di Valve arrivano fino all'86%. Ad esempio, se avete intenzione di cimentarvi con ...