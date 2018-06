Italia | Rossi | risalita graduale tassi non è fonte preoccupazione

Rossi - BankItalia - : rialzo spread non è causato da demoniaca speculazione - gestori si coprono da rischio uscita euro : ... poco sotto i picchi toccati il 29 maggio prima della risoluzione della crisi politica. "L'aumento dello spread non è frutto di una demoniaca e misteriosa manovra da parte di pochi speculatori - ha ...

Italia - risalita graduale tassi non è fonte preoccupazione -Rossi : Una risalita graduale dei tassi di interesse a condizioni in linea con la situazione pre-crisi non è fonte di preoccupazione. Le conseguenze per il sistema finanziario e soprattutto l'economia reale non sarebbero importanti.

BCE - Rossi - BankItalia - : Fine QE non avrà conseguenzesu economia : ... probabilmente già alla riunione della pRossima settimana, ma il ritiro degli stimoli monetari " non avrà conseguenze importanti" sull'economia italiana. Lo ha detto il Direttore generale di ...

Bce - Rossi - BankItalia - : con fine Qe no effetti gravi per Italia : Parma, 8 giu. , askanews, La fine graduale del quantitative easing della Bce non avrà 'conseguenze importanti' per l'economia Italiana. Lo ha detto il direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, secondo cui 'non dobbiamo preoccuparci che il Qe cessi e che la politica monetaria europea si normalizzi. ...

Rossi - BankItalia - : spread aumenta con timori Italia fuori euro : Parma, 8 giu. , askanews, Lo spread Btp-Bund cresce con il diffondersi sui mercati dei timori per una possibile uscita dell'Italia dall'euro. Lo ha detto il direttore generale della Banca d'Italia, ...

Rossi - BankItalia - : non vado in banca da anni - solo online : Parma, 8 giu. , askanews, solo operazioni bancarie online per il direttore generale della banca d'Italia, Salvatore Rossi. 'In uno sportello bancario non entro più da qualche anno ha detto Rossi al ...

Terremoto Centro Italia : il premier Conte potrebbe visitare le zone colpite nei prossimi giorni : Il presidente del Consiglio potrebbe recarsi nelle zone colpite dal Terremoto del 2016 già nei prossimi giorni. Martedì lo stesso Conte, durante il suo discorso al Senato, aveva annunciato una visita ufficiale nelle aree del cratere. L'articolo Terremoto Centro Italia: il premier Conte potrebbe visitare le zone colpite nei prossimi giorni sembra essere il primo su Meteo Web.

A Farronato il prossimo padiglione Italia della Biennale Arte 2019 : Sarà Milovan Farronato il curatore del prossimo padiglione Italia alla Biennale Arte di Venezia del 2019. Lo anticipa il ministro di Beni culturali e turismo Alberto Bonisoli, che ha scelto il nome di ...

Allerta Meteo - violenta sfuriata di maltempo nelle prossime 48 ore : forti temporali - scatta l’allarme in mezza Italia : 1/17 ...

MotoGP - Valentino Rossi : “I fischi a Marquez e Lorenzo? In Italia è così. Ducati ed Honda sono più veloci per il Mondiale” : Parlare dei fischi dei tifosi al Mugello (sede del sesto round del Mondiale 2018 di MotoGP), all’indirizzo degli avversari di Valentino Rossi, non è certo una novità. Spesso ci sono stati degli episodi incresciosi e sui social si è diffusa anche l’immagine di una “lapide” dedicata a Marc Marquez. Un qualcosa di squallido di cui si è tanto discusso. Quel che resta sono, dunque, i fischi agli indirizzo del ...

Lorenzo - capolavoro rosso al Mugello. L'Italia sul podio con Dovizioso e Rossi : Nella terra natìa di Giotto, Jorge Lorenzo conquista il gran premio del Mugello, round casalingo di una Ducati perfetta in grado di disegnare traiettorie vincenti. Un capolavoro di guida quello messo ...