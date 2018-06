Italia al Mondiale

Diretta Italia-Portogallo - vincere per il mondiale : Pinto, Neto; Diana Silva, Norton, Mendes STADIO: Artemio Franchi di Firenze Diretta TV: Rai Sport. A Twitter List by CorSport

Sistema-Casa Italia - un successo sempre più mondiale : I nostri clienti, sparsi in tutto il mondo, sono alto-spendenti, vogliono mobili per cucina, pentole e padelle, forchette e chicchere, elettrodomestici e piatti fabbricati in Italia, di lusso, di ...

Girelli a CM : 'Italia - prendiamoci il Mondiale. Brescia e Milan - vi dico tutto' : Ultima domanda: al momento chi è la giocatrice più forte del mondo? Mi piacciono molto Miedema , attaccante olandese dell'Arsenal ndr, e soprattutto Le Sommer , punta del Lione ndr, : la ammiro da ...

Diretta/ Rally Italia Sardegna 2018 : streaming video e tv - al via la prova di Tula (Mondiale Wrc) : Diretta Rally Italia Sardegna 2018, info streaming video e tv. Il Mondiale Wrc 2018 fa tappa in Italia, si corre sullo sterrato attorno ad Alghero (oggi venerdì 8 giugno)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 09:07:00 GMT)

Rugby – Mondiale Under 20 - l’Italia stende l’Argentina e stacca il pass per i quarti di finale : Grande vittoria degli azzurri che, battendo l’Argentina, si guadagnano il pass per i quarti di finale del Mondiale Under 20 Una grande Italia U20 batte 30-26 l’Argentina nel terzo ed ultimo incontro della Pool B al Mondiale di categoria. Gli Azzurrini con la vittoria conquistano il secondo posto nel girone e, in attesa di conoscere il nome del prossimo avversario, si confermano tra le migliori otto squadre al mondo a livello ...

Rally Italia Sardegna 2018/ Streaming video e diretta tv : percorso e vincitore (Mondiale Wrc - oggi 8 giugno) : diretta Rally Italia Sardegna 2018, info Streaming video e tv. Il Mondiale Wrc 2018 fa tappa in Italia, si corre sullo sterrato attorno ad Alghero (oggi venerdì 8 giugno)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 04:51:00 GMT)

Italia-Portogallo - domani a Firenze le azzurre si giocano il Mondiale : Ci siamo, domani sera l'Italia femminile si giocherà al Franchi, ore 20,45, l'accesso ai Mondiali 2019, un appuntamento che manca da 20 anni. Le ragazze del Ct Bertolini se batteranno il Portogallo ce ...

Calcio femminile - l’Italia che può ancora andare al Mondiale : le Azzurre sfidano il Portogallo per la qualificazione : C’è una Nazionale che già venerdì 8 giugno potrebbe essere sicura di andare ai Mondiali, mentre gli Azzurri di Roberto Mancini guarderanno solo alla tv quelli in partenza in Russia. Sono le calciatrici del ct Milena Bertolini che battendo il Portogallo otterrebbe la qualificazione aritmetica a Francia 2019, rendendo ininfluente l’ultimo incontro in programma il prossimo 4 settembre in Belgio. Con sei vittorie conquistate nelle prime sei ...

L Italia che può prendersi il Mondiale. Azzurre ad un passo dalla qualificazione : C'è un mondo rosa, invece, che negli ultimi anni ha fatto passi in avanti enormi sul piano sportivo, tecnico e dei diritti. La Nazionale femminile si giocherà allo stadio Franchi di Firenze, venerdì ...

Gomis unico Italiano al Mondiale : "Italia paese razzista? No - solo ignorante" : ... avendo la doppia cittadinanza, ha scelto di vestire la maglia del Senegal e ai microfoni del Corriere dello Sport ha raccontato: 'Io unico italiano che andrà al Mondiale? Non ci avevo pensato, ma è ...

MotoGP - Valentino Rossi : “I fischi a Marquez e Lorenzo? In Italia è così. Ducati ed Honda sono più veloci per il Mondiale” : Parlare dei fischi dei tifosi al Mugello (sede del sesto round del Mondiale 2018 di MotoGP), all’indirizzo degli avversari di Valentino Rossi, non è certo una novità. Spesso ci sono stati degli episodi incresciosi e sui social si è diffusa anche l’immagine di una “lapide” dedicata a Marc Marquez. Un qualcosa di squallido di cui si è tanto discusso. Quel che resta sono, dunque, i fischi agli indirizzo del ...

Giornata Mondiale dell’Ambiente : 3 Italiani su 4 hanno detto addio ai sacchetti di plastica : Piu’ di tre italiani su quattro (76%) hanno ridotto l’impiego di sacchetti di plastica. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente dedicata al problema della plastica, sulla base dei dati Eurobarometro. Si tratta – sottolinea la Coldiretti – di un comportamento virtuoso diffuso in realtà in tutta l’Unione Europea dove la percentuale media sale all’80%. In Italia il 27% dei ...

Giornata Mondiale dell'Ambiente - solo il 57% degli Italiani fa la differenziata : Teleborsa, - C'è ancora molto da fare per l'ambiente. In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente dedicata al problema della plastica, Coldiretti sulla base dei dati Eurobarometro fa sapere che ...

