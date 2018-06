Italia al cinema Ciak | parterre d' eccellenza

The Space Pass : anche in Italia il cinema senza limiti con la card di The Space Cinema : Accesso a tutti gli spettacoli, in qualsiasi giorno e orario, per tutto l'anno, con un solo abbonamento. L'offerta lanciata da The Space Cinema si chiama The Space Pass : una card che consente la visione di tutti i film ...

Nuovo cinema Italiano tra violenza e parolacce : La consonante più ricorrente nel film dei fratelli D'Innocenzo è la Z. Sia per l'implacabile inflessione degli interpreti, sia per il continuo ricorso al turpiloquio. Già dalla primissima scena dove i ...

Storie dal mondo con Wanted Cinema - 11 tra documentari e film in arrivo nei cinema d'Italia : Il documentario per la regia di Lucija Stojevic 'La mia Vita è un Ballo La Chana' : racconto della vita di Antonia Santiago Amador , in arte 'La Chana', conosciuta in tutto il mondo negli anni '60 e '...

In arrivo al cinema il film dei Muse sul Drones World Tour : date - trailer ed elenco sale in Italia : Arriverà a breve al cinema il nuovo film dei Muse sul Tour mondiale Drones World, a supporto dell'album Drones pubblicato nel 2015. Il film-concerto arriverà sul grande schermo in Italia per due giornate esclusive a luglio: sarà possibile vedere Drones World Tour il 12 e il 13 luglio. Il film dei Muse arriva nei cinema Italiani distribuito da Nexo Digital, pertanto l'elenco delle sale cinematografiche dove assistere allo spettacolo è ...

È un momento formidabile per il cinema Italiano : Film come Dogman o Lazzaro felice dimostrano che è vivo, anche se non è al centro dell’attenzione delle istituzioni e del potere. Ma forse è questo il motivo della sua freschezza, della sua importanza. Leggi

CANNES 71 - Drio Franceschini : "Il cinema Italiano è vivo e apprezzato in tutto il mondo" : Marcello Fonte premiato a CANNES per "Dogman" " Grande successo per il cinema italiano che con i premi a CANNES dimostra, ancora una volta, di essere vivo e apprezzato in tutto il mondo ". Così il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini si complimenta con Alice Rorhwacher , " Lazzaro Felice " e con Marcello Fonte , " Dogman " di Matteo ...

“Mia moglie è morta”. Cinema in lutto - addio alla grande attrice Italiana. A dare la notizia è stato suo marito - altro vip conosciutissimo e ammirato : lutto nel mondo del Cinema. Protagonista di tanti film diretti da grandi registi come Carlo Lizzani, Mario Monicelli, Vittorio De Sica e Michelangelo Antonioni. Dal ’53 al ’60 è stata la compagna di Vittorio Gassman. Attiva anche in teatro, ha più volte vestito i panni di Ofelia in Amleto e di Desdemona in Otello. Il suo esordio nel Cinema avvenne in maniera del tutto casuale nel 1949 quando l’attore e regista Claudio ...

CANNES 2018/ La Palma d’oro a Kore’eda in un festival “ricco” per il cinema Italiano : Il festival di CANNES 2018 si è chiuso con la Palma d’oro assegnata a Shoplifters di Hirokazu Kore’eda. Buoni i film visti e soddisfazione per il cinema italiano. EMANUELE RAUCO(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 10:08:00 GMT)festival di CANNES 2018/ L’albero degli zoccoli, una Palma d’oro alla concezione sacra della vita, di M. BordoniThe Man Who Killed Don Quixote/ Il film di Terry Gilliam pronto a diventare realtà a CANNES, di L. Locatelli

Festival di Cannes – Tutti i vincitori del concorso cinematografico : c’è anche un po’ d’Italia : Al Festival del Cinema di Cannes anche un po’ d’Italia, Marcello Fonte per il suo ruolo nel film ‘Dogman’ riceve il premio di miglior attore Dopo undici giornate all’insegna dei film e delle star sul red carpet si è giunti alla consegna della Palmz d’Oro della 71esima edizione del Festival del Cinema di Cannes. La premiazione dell’evento cinematografico ha visto trionfare anche l’Italia con il ...

CANNES 71 - Le reazioni di Rai Cinema ai premi dei film Italiani : Le congratulazioni di tutta la Rai agli autori e ai talenti premiati che portano l'Italia all'attenzione del mondo ".

Cannes - cinema : festa Italia - premiati Rohrwracher e Fonte : ... un'altra giovane donna, e infine una bimba piccola maltrattata che viene accolta nella famiglia e inserita nella pratica di 'shoplifter', taccheggiatore con cui mandano avanti la difficile economia ...

Franceschini - cinema Italiano apprezzato : ANSA, - ROMA, 19 MAG - "Grande successo per il cinema italiano che con i premi a Cannes dimostra, ancora una volta, di essere vivo e apprezzato in tutto il mondo". Così il ministro dei beni e delle ...

