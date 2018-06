: Amazon ha sforato le quote di interinali. L’Ispettorato del lavoro: “Deve assumere 1.300 persone a tempo indetermin… - fattoquotidiano : Amazon ha sforato le quote di interinali. L’Ispettorato del lavoro: “Deve assumere 1.300 persone a tempo indetermin… - giusmo1 : #Amazon, l'Ispettorato del lavoro chiede di assumere 1.300 persone - MediasetTgcom24 : Ispettorato lavoro a Amazon: abuso interinali, assuma 1.300 persone #Amazon -

ha sforato le quote per l'utilizzo di "lavoratori somministrati" e ora dovrà assumere 1.300 interinali,che potranno chiedere la stabilizzazione dal primo giorno del loro utilizzo. Lo ha notificato l'nazionale del, dopo l'accertamento partito a dicembre pressoItalia Logistica,nel Piacentino.Tra luglio/dicembre 2017,"a fronte di un limite mensile di 444 contratti di somministrazione,ne sono stati utilizzati 1.308 in eccesso". Nessuna irregolarità, invece, sui controlli a distanza dei lavoratori(Di venerdì 8 giugno 2018)