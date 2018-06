Ispettorato del lavoro | Amazon assuma 1 300 persone

Ispettorato del Lavoro contro Amazon : “Troppi interinali - ora deve assumere 1300 lavoratori” : L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, rilevato il superamento delle quote per l'utilizzo di lavoratori somministrati, ha chiesto ad Amazon di stabilizzare 1300 persone mediante assunzione: "È stato contestato all'azienda di aver utilizzato, nel periodo da luglio a dicembre 2017, i lavoratori somministrati oltre i limiti quantitativi individuati dal contratto collettivo applicato".Continua a leggere

Ispettorato del lavoro - trovati dieci lavoratori in nero in un ristorante : Ispettorato del lavoro, trovati dieci lavoratori in nero in un ristorante PERUGIA Gli ispettori del lavoro di Perugia hanno trovato ben dieci lavoratori in nero all'interno di un ristorante ubicato ...

Catania - corruzione all’Ispettorato del lavoro : 4 ai domiciliari. C’è anche l’ex deputato centrista Marco Forzese : Quattro persone agli arresti domiciliari e 5 interdetti dalla professione. È il risultato di un’indagine della procura di Catania sull’Ispettorato del lavoro. Tutti gli indagati sono accusati di corruzione continuata, soppressione di atti, falsità materiale e ideologica di atti pubblici. Secondo i magistrati, è stato scoperto un quadro corruttivo consolidato e alimentato da uno spregiudicato scambio di favori attraverso il quale i ...

