Irama in classifica Fimi debutta in testa in una chart a guida talent con Biondo | Carmen

optimaitalia

: È “Plume” di #Irama l’album più venduto della settimana nella classifica Fimi/Gfk - rtl1025 : È “Plume” di #Irama l’album più venduto della settimana nella classifica Fimi/Gfk - AmiciUfficiale : A pochi giorni dall'uscita del suo nuovo album Irama è in vetta alla classifica iTunes degli album più venduti, voi… - hugfederossi : RT @rtl1025: È “Plume” di #Irama l’album più venduto della settimana nella classifica Fimi/Gfk -

(Di venerdì 8 giugno 2018)inal primo posto con il suo nuovo album Plume. Il giovane artista e concorrente di Amici di Maria De Filippi svetta quindi nella Bigdedicata agli album dopo il suo ritorno in Warner, sua precedente etichetta dalla quale si era allontanato per una serie di incomprensioni. La sua permanenza nella scuola è arrivata fino alla finale, con ultima puntata prevista per l'11 giugno in prima serata su Canale5. Nel disco, sono presenti tutti i brani con i quali ha imparato a farsi conoscere dal pubblico tra cui Nera, quello che potrebbe essere il nuovo tormentone dell'estate.Immediatamente a seguire, il nuovo disco di. Già fuori dalla trasmissione a un passo dalla finale, il giovane rapper ha raggiunto il mercato discografico con Déja Vu, dal quale ha estratto il primo singolo Roof Garden.presenterà il disco nel corso dell'instore che ...