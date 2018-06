IP Francese Con Iliad | Problema Risolto

Macron - il presidente dei ricchi - comincia con i tagli al welfare Francese : Deve assolutamente tagliare quattro punti di spesa pubblica, come ha scritto questo blog il 1° giugno scorso; diciamo una settantina di miliardi su un budget di 1.257 miliardi di euro (pari, appunto, al 54,7% del Pil e più di metà di questa percentuale è fatta di pensioni e "aides sociales" cioè di welfare), e da dove comincia?Dai tagli agli uffici pubblici, seppure un annuncio di blocco del "turn over" per ...

Giro del Delfinato 2018 – Prova di forza di Alaphilippe - il Francese vince la 4ª tappa. Moscon in maglia gialla [FOTO] : Julian Alaphilippe vince la quarta tappa del Giro del Delfinato 2018, battendo sul traguardo Martin e Thomas. Gianni Moscon si prende la maglia gialla Cambia padrone la maglia gialla del Giro del Delfinato 2018, il nono posto di Gianni Moscon nella quarta tappa del Criterium permette al corridore del Team Sky di superare in vetta alla classifica il compagno di squadra Kwiatkowski. Sorrisi anche per Julian Alaphilippe, che taglia per primo il ...

BARBARA D'URSO/ Bacio alla Francese Con Paolo Bonolis ma... (Avanti un altro pure la sera!) : BARBARA D'URSO, dopo il grande successo del Grande Fratello 2018 torna in televisione per il quiz show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. (Avanti un altro pure la sera!)(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 22:17:00 GMT)

Asia Argento abbracci affettuosi con un giornalista Francese : Asia Argento è stata sorpresa a Roma tra le braccia del giornalista francese Hugo Clément, di 14 anni più giovane. Le foto esclusive sono presenti sul numero del settimanale “Chi”, in edicola mercoledì 6 giugno. E il suo fidanzato, lo chef e scrittore statunitense Anthony Bourdain (61 anni), con cui l’attrice sta dall’inizio del 2017, dov’è? Bourdain è stato molto vicino ad Asia nei mesi della tempesta mediatica ...

Roland Garros – Caroline Wozniacki sul velluto contro Parmentier : alla Francese restano le briciole : Caroline Wozniacki accede agli ottavi di finale del Roland Garros con estrema facilità: la numero 2 al mondo liquida Parmentier in due set Nonostante sia numero 2 al mondo, Caroline Wozniacki non era presente fra le favorite alla vittoria finale del Roland Garros. La tennista danese però è arrivata agli ottavi in scioltezza e si candida quantomeno come outsider di lusso. Lo dimostra la vittoria facile in 1 ora e 19 minuti arrivata contro Pauline ...

Nuova Citroen C1 - la citycar Francese che punta tutto sulla connettività [INFO e FOTO] : La Citroen C1 si arricchisce di tecnologia e diventa ancora più agile, dinamica e dal design alla moda Le luci diurne a LED, i colori vivaci della carrozzeria e le numerose possibilità di personalizzazione la rendono la city-car perfetta per spostarsi in città con stile. Le dimensioni compatte e lo stretto raggio di sterzata sono l’arma segreta per i parcheggi. La telecamera posteriore proietta immagini chiare sullo schermo da 7 pollici che non ...

Giro d’Italia – Pinot in ospedale : gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del Francese : Thibaut Pinot in ospedale: le condizioni del francese della Groupama dopo il ritiro dal Giro d’Italia 101 Brutta crisi ieri per Thibaut Pinot nella 20ª tappa del Giro d’Italia 101. Il corridore della Groupama FDJ è stato costretto a ritirarsi dalla corsa rosa, ad una sola tappa dal termine a causa di problemi di salute. Il ciclista francese è infatti arrivato al traguardo di Cervinia stremato, con un ritardo di 45 minuti e 32 secondi ...

Il castello Francese che si può vincere con un biglietto della lotteria da 11 euro : Ci sono due condizioni per ritirare il premio che vale oltre un milione e mezzo: risiedere in Gran Bretagna e riuscire a tradurre due espressioni idiomatiche dal francese. A lanciare l’iniziativa è la proprietaria del castello, la britannica Ruth Phillips, che sfrutterà i ricavi della lotteria per aiutare i più deboli.Continua a leggere

Isola dei Famosi Francese - Koh-Lanta 2018 - sospeso : la concorrente Candide Renard denuncia uno stupro : La 21enne figlia del CT del Marocco rivela di aver subito una violenza sessuale da parte di un altro concorrente alle isole Figi.

Maria De Filippi a Verissimo/ “Il mio sogno? Amici italiano che si scontra con il Francese e lo spagnolo…” : Maria De Filippi ospite dello speciale di Verissimo dedicato al serale di Amici 2018: “Il mio sogno? Amici italiano che si scontra con il francese e lo spagnolo…”(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 08:14:00 GMT)

Contromano in autostrada : ritirata patente a guidatore Francese - AostaOggi.IT : f Condividi Tweet AOSTA. Una multa fino a 8000 euro, patente di guida ritirata e fermo amministrativo del veicolo sono le conseguenze in cui è incorso un automobilista francese di 75 anni sorpreso a ...

Monica Bellucci nel ciclone del Fisco Francese : «Conti in Svizzera e una società offshore alle Isole Vergini» : Monica Bellucci nella morsa del Fisco in Francia. Secondo quanto scrive la Tribune de Geneve l'attrice italiana sarebbe stata accusata di non aver dichiarato due conti e una cassetta di sicurezza...

MotoGP : Johann Zarco firma un contratto biennale con KTM. L’annuncio del pilota Francese su Facebook : Mancava solo l’ufficialità ed oggi, attraverso un annuncio “social”, è arrivata: Johann Zarco, pilota francese del Mondiale di MotoGP, ha firmato un contratto biennale con KTM (fino al 2020). Lo ha reso noto lo stesso centauro transalpino, attualmente militante nel Team Yamaha Tech3, attraverso la propria pagina Facebook. La scelta del due volte campione del mondo della Moto2 è ricaduta sulla casa austriaca, a quanto pare, ...