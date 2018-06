“Io in Cina? Mai” | Dries Mertens ha le idee chiare sul futuro

sportfair

(Di venerdì 8 giugno 2018)mette a tacere ogni possibile voce di mercato che lo ha coinvolto nelle ultime settimane, nienteper il belga del Napoli “Non giocherò mai in, mia moglie Kat non vuole andare fin lì”. A chiudere definitivamente alle voci di un trasferimento nella Super League è l’attaccante del Napoli e della Nazionale belga,. “Ho ho avuto l’occasione per andare in, anche perché c’era la possibilità di guadagnare in due anni tanto quanto guadagni in tutta la carriera, ma io sto molto bene a Napoli, mi piace molto ed ho due anni di contratto perciò vediamo come va a finire”. Ha conclusoin una intervista alla tv belga ‘Een’. (Int/AdnKronos) L'articolo “Io in? Mai”,ha lesulSPORTFAIR.