Intesa Sanpaolo - Piani di Incentivazione a Lungo Termine : Intesa Sanpaolo avvia i Piani di Incentivazione a Lungo Termine , basati su strumenti finanziari, approvati dall'Assemblea tenutasi il 27 aprile 2018. Si tratta: - il Piano di Incentivazione a Lungo ...

L'Ad di Intesa Sanpaolo Messina : "Mai - mai - mai aumentare il debito pubblico - fa accelerare lo spread" : La fine del Quantitative easing "è un elemento di gravissima tensione, non bisogna mai mai immaginare di aumentare il debito pubblico". E' l'avvertimento lanciato dall'a.d. di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, oggi al congresso Uilca. Il Ceo di Intesa, con un lungo intervento sull'attuale tensione che c'è sui mercati italiani e sui titoli di stato, si fa portavoce delle preoccupazioni degli investitori. "La fine del programma di ...

Intesa Sanpaolo - Blackrock si posiziona oltre il 5% : Teleborsa, - Blackrock , dal 30 maggio 2018, possiede una quota del 5,315% nel Colosso creditizio, detenuta a titolo di indiretta gestione non discrezionale del risparmio. Lo si apprende dalle ...

Mutuo per costruzione prima casa : come funziona - offerte Unicredit e Intesa Sanpaolo : Chiedere ed ottenere un Mutuo per l’acquisto di un terreno per poi costruirvi una prima casa è il vostro sogno? In caso affermativo, questo articolo illustra la prassi da seguire per una corretta stima dei costi al fine di accendere un Mutuo per la costruzione della prima casa con Unicredit e BancaIntesa. come funziona il Mutuo per la costruzione della prima casa L’acquisto di un terreno per costruire la propria prima abitazione ed i conseguenti ...

Credito su Pegno : come funziona - normativa - come richiederlo con Unicredit e Intesa Sanpaolo : Scopriamo come funziona il Credito su Pegno, una tipologia di finanziamento molto interessante per diversi motivi. Vedremo la normativa che regola questa forma di prestito personale e i requisiti necessari per poter aver accesso al Credito. Infine come effettuare la richiesta di questa forma di finanziamento rivolgendosi ad Unicredit e Intesa Sanpaolo. Credito su Pegno: come funziona, normativa e a chi è rivolto Se siete alla ricerca di un ...

"Chi compra il debito italiano chiede stabilità". L'avvertimento dell'ad di Intesa Sanpaolo : "Un Paese affidabile con un'economia forte ha le stesse prospettive di Germania, Francia e Spagna". Così l'ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in un'intervista al Corriere della Sera, che invita a non sottovalutare il "problema Italia". E avverte: "Attenzione a non perdere la fiducia di chi sottoscrive il debito italiano". Spiega Messina:"Dei 2.300 miliardi del nostro debito pubblico 580 miliardi sono in mano a investitori ...

Intesa Sanpaolo si allea con OurCrowd sulle startup : ... che dalla sua nascita nel 2013 ha raccolto più di 700 milioni di dollari da oltre 25.000 investitori provenienti da tutto il mondo in favore di oltre 150 startup . "Questa partnership è un chiaro ...

La Luiss sceglie Intesa Sanpaolo per il servizio di tesoreria : La collaborazione tra Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli e Intesa Sanpaolo si rafforza ulteriormente alla luce dell'assegnazione alla Banca del servizio di tesoreria dell'Università...

Azioni Intesa Sanpaolo osservate speciali : trimestrale sarà premiata in differita sul Ftse Mib oggi? : ... non si può oggettivamente parlare di sell off ma di semplici realizzi dopo le recenti performance da record del Ftse Mib, è stata incoraggiata dalla crescente incertezza politica italiana. L'impasse ...

Intesa Sanpaolo fa il pieno di utili. "La migliore trimestrale di sempre" : L'ad Messina: 'Eccellente partenza del piano, i profitti saranno più alti del 2017' Intesa Sanpaolo sfodera il miglior primo trimestre dalla sua fondazione, dal 2008 insomma. Al 31 marzo la banca ...

Intesa Sanpaolo - Messina : risultati solidi e di qualità elevata : Teleborsa, - Nel primo trimestre di quest'anno "abbiamo conseguito risultati solidi e di qualità elevata, il che consente al nostro Piano d'Impresa di partire di slancio". Cosi' il CEO di Intesa ...

Intesa Sanpaolo : Messina - nel primo trimestre aiutate 3.600 aziende in temporanea difficoltà : Intesa Sanpaolo è consapevole dell'impatto della propria attività sull'economia reale e ha elaborato negli anni una precisa strategia con l'obiettivo di interpretare il concetto della creazione di ...

Intesa Sanpaolo : le imprese al femminile decisive per la ripresa : Milano , askanews, - Le imprese in rosa sono decisive per sostenere la ripresa economica, soprattutto in un contesto, come quello italiano, dove il tasso di attività femminile è ancora mediamente al ...