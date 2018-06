Internet of Things e Azure | Microsoft investe 5 miliardi e annuncia nuove funzionalità di

TIM presenta la Superapp 'IoTIM' per l'Internet of Things : 'L'obiettivo è quello di collegare, in un unico ambiente, tutti i dispositivi dei principali player del mondo della Smart Home e gli innovativi servizi digitali che cambieranno in pochi anni la vita ...

Internet delle cose - Google lancia Android Things per connettere gli oggetti : Secondo i ricercatori di Gartner, a fine 2018 nel mondo ci saranno 11,2 miliardi di oggetti connessi, e la cifra supererà i 20 miliardi nel 2020. Il sistema operativo Android è leader incontrastato ...

Android Things 1.0 - ecco il sistema operativo Google per l’Internet delle cose : Ci sono voluti più di due anni dal primo annuncio ma finalmente Android Things, il sistema operativo realizzato da Google e dedicato al mondo dell’Internet delle cose, è pronto per l’adozione su larga scala. Lo ha confermato ieri la casa di Mountain View, annunciando il rilascio della versione 1.0 del suo software che, da quando era stato presentato con il nome Project Brillo ormai nel 2015, era avanzato a piccoli passi in versioni ...

Android Things 1.0 - sistema operativo per l'Internet delle Cose in versione finale : Il fatto che Google proponga un suo sistema operativo per il mondo dell'Internet delle Cose, sempre costantemente aggiornato, porta con sé evidenti benefici: l'aspetto più critico quando si parla dei ...